Mortal Kombat 1 si mostrerà al PlayStation Showcase? Arriva la risposta

Il reveal del nuovo Mortal Kombat 1 non sembra essere bastato ai fan, i quali non vedono l'ora di ammirare il gameplay in azione.

Messo da parte l'undicesimo capitolo della saga (trovate l'edizione Ultimate su Amazon) è tempo di ricominciare da un vero e proprio reset del franchise.

L'annuncio del gioco con tanto di trailer e data di uscita non ha però mostrato nulla del gioco vero e proprio.

Ora, mentre continuano a ricorrersi voci sui kombattenti che prenderanno parte alla battaglia, è stato reso noto se il gioco vedrà o no la luce nel corso dell'ormai imminente PlayStation Showcase, previsto per il 24 maggio.

Come riportato anche da PushSquare, no, MK1 non farà bella mostra di sé al prossimo evento targato Sony.

Molti si aspettavano che il primo gameplay di Mortal Kombat 1 per PS5 facesse il suo debutto proprio durante il PS Showcase, dal momento che Sony è una grande protagonista della community di picchiaduro.

Don't miss the world gameplay premiere of @MORTALKOMBAT 1 when Ed Boon (@Noobde) joins @geoffkeighley live on stage at #SummerGameFest on Thursday, June 8.



Watch the livestream at https://t.co/gO9QVWF4nN



Join us in person at @youtubetheater - Tickets: https://t.co/vpFuPnfyTe pic.twitter.com/VCjxZNCnx9 — Summer Game Fest (@summergamefest) May 23, 2023

A quanto pare no: il gameplay sarà trasmesso durante la Summer Game Fest di Geoff Keighley l'8 giugno, dove il gioco sarà presentato dal creatore della serie, Ed Boon.

L'anteprima mondiale del gameplay andrà quindi in onda durante la serata di Keighley, saltando a piè pari lo Showcase. Non ci resta quindi che attendere qualche settimane, prima di ammirare in azione il nuovo gioco.

Mortal Kombat 1 sarà in ogni caso disponibile in versione fisica e digitale il 19 settembre prossimo per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, e PC, via Steam ed Epic Games Store. L'accesso alla beta sarà disponibile ad agosto 2023.

Ricordiamo che il team di sviluppo ha già annunciato anche le più preziose edizioni Premium e Kollector.

Ma non è tutto: vi siete mai chiesti perché NetherRealm ha deciso di chiamare il nuovo capitolo "Mortal Kombat 1" e non "12"? Ed Boon ha da poco spiegato ufficialmente il motivo.

Per concludere, quali sono i due migliori kombattenti dell'intera saga di Mortal Kombat? I fan hanno deciso i loro nomi.