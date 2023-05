Mortal Kombat 1, confermato il ritorno della feature più richiesta da MK11

Durante la scorsa giornata è arrivata la conferma che i fan dei picchiaduro attendevano da tempo: Mortal Kombat 1, dodicesimo capitolo della brutale saga di NetherRealm, è ufficiale e sarà disponibile già dal prossimo settembre.

Il nuovo episodio della serie sarà a tutti gli effetti un soft-reboot, riprendendo allo stesso tempo gli eventi narrati nella conclusione dell'undicesimo capitolo (trovate l'edizione Ultimate su Amazon).

Una scelta che offre al team di sviluppo la possibilità di ripartire da zero con una nuova trama, senza però interrompere i collegamenti con gli episodi precedenti, come è stato reso evidente dal trailer di annuncio ufficiale.

Allo stesso tempo, non sarà abbandonata nemmeno una delle feature più apprezzate per i combattimenti online dell'undicesimo capitolo: come segnalato da PSU, NetherRealm ha infatti confermato ufficialmente che anche Mortal Kombat 1 supporterà il netcode rollback, fornendo così un'esperienza di gameplay online ancora più fluida e senza interruzioni.

Per chi non sapesse di cosa si tratta, il netcode rollback è in grado di annullare ogni possibile impatto visivo del lag: in condizioni ottimali, sarà il gioco stesso che riuscirà a prevedere le mosse dell'avversario, creando l'illusione di una partita perfetta e che non si stia nemmeno svolgendo in rete.

Una feature che è ormai diventata fondamentale per tutti i picchiaduro di successo, dato che ogni singola mossa e combo richiede una precisione impeccabile: senza l'utilizzo di questo netcode, il rischio concreto è che qualche sporadica micro interruzione — soprattutto in caso di connessioni Wi-Fi — possa cambiare l'esito delle partite.

Fortunatamente, Mortal Kombat 1 non dovrà preoccuparsi di questo problema, dato che NetherRealm ha deciso di introdurre questa tipologia di netcode fin dal lancio del titolo: è notoriamente difficile introdurlo su prodotti già usciti sul mercato, motivo per il quale si tratta di un annuncio di fondamentale importanza per i fan più competitivi.

Ricordiamo che il team di sviluppo ha già annunciato anche le più preziose edizioni Premium e Kollector: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena i pre-order saranno disponibili.

È stata inoltre già confermata anche l'uscita di Mortal Kombat 1 su Switch, ma il prezzo del gioco dovrebbe essere uguale a quello di Tears of the Kingdom.