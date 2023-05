Mortal Kombat 1 e Tears of the Kingdom hanno già una cosa in comune

Mortal Kombat 1 è stato svelato da poco ed è sempre il titolo brutale che ricordavamo, agli antipodi rispetto a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ma simile almeno per un dettaglio.

Nel capolavoro per Nintendo Switch (che trovate su Amazon) non ci sono morti violente, organi strappati e sangue in ogni dove.

Nonostante non manchino le armi, ovviamente, come quelle che i giocatori stanno creando generando il panico per Hyrule.

La cosa più "brutale" di Tears of the Kingdom è il fatto che non sia possibile accarezzare i cani, ma qualcuno sta ponendo rimedio.

E mentre Mortal Kombat 1 è stato annunciato e comincia ad essere analizzato e sviscerato dai fan, scopriamo che c'è almeno una cosa in comune con The Legend of Zelda.

Si tratta del prezzo, come riporta Kotaku: il nuovo episodio del picchiaduro più violento di sempre sarà infatti un videogioco da $70 su Nintendo Switch.

Lo stesso prezzo a cui la Grande N ha commercializzato Tears of the Kingdom negli USA, aumentando per la prima volta il prezzo di listino da $60 a $70.

Mortal Kombat 1 sarà un picchiaduro totalmente next-gen, ma verrà sviluppata anche una versione ad hoc per la console ibrida di Nintendo.

Il porting verrà sviluppato da Shiver Entertainment e Saber Interactive, rispettivamente autori dei porting per Switch di Mortal Kombat 11 e The Witcher 3: Wild Hunt.

Questa versione, che sarà disponible dal 19 settembre insieme alle altre, avrà anche lo stesso prezzo delle versioni next-gen.

Uno dei casi in cui Nintendo valuterà di applicare un pricing differente, come aveva già specificato tempo fa. In sostanza non tutti i titoli futuri per Switch costeranno di più, ma l'azienda valuterà di volta in volta.

Nel frattempo, se vi siete persi il primo teaser di Mortal Kombat 1 qui trovate il trailer e la data di uscita. Ma anche il prezzo e i dettagli di tutte le edizioni del gioco, comprese quelle da collezioni.