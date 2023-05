Qualcuno ha dato vita all'arma più potente di Zelda Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è uscito da pochi giorni, ma a quanto pare i giocatori si stanno divertendo a dare vita ad alcune creazioni realmente sorprendenti, tra cui un vero e proprio cannone laser volante.

Il sequel di Breath of the Wild, che trovate su Amazon, sta infatti lasciando che siano i giocatori a sperimentare le creazioni più disparate, grazie alla cosiddetta abilità Ultramano.

Per chi non lo sapesse, questa vi aiuterà a risolvere un gran numero di puzzle ambientali, permettendovi di sollevare quasi tutti gli oggetti nell’ambiente circostante, al fine di creare oggetti potenzialmente infiniti.

Visto che nell'ultimo capitolo di Zelda l'unico limite imposto al giocatore sembra essere la fantasia, come riportato da Nintendo Life qualcuno sembra essere andato ancora oltre.

Mentre finora abbiamo visto mech e altri tipi di veicoli e armi fantasiose, qualcuno ha realizzato un cannone laser ad attacco orbitale che è diventato virale sui social in brevissimo tempo.

Come potete vedere nel post poco sopra, l'arma in questione può essere lanciata nel cielo e friggere qualsiasi cosa si trovi nel suo mirino a terra.

Si tratta, ad ora, della più efficiente e devastante arma in possesso di Link, in grado di fare piazza pulita degli avversari in una manciata di secondi. Staremo a vedere se qualcuno sarà in grado di creare qualcosa di ancora più potente e devastante nelle prossime settimane.

Parlando sempre di imprese, qualcuno ha portato a termine Zelda Tears of the Kingdom in soli 94 minuti, segnando un nuovo record.

Nel mentre, il producer Eiji Aonuma ha invece dichiarato che lo stile open world di TotK rappresenta un nuovo tipo di format per il futuro della serie.

Infine, se state per partire alla volta di Hyrule in compagnia di Link, vediamo in cosa possono aiutarvi le nostre guide sempre aggiornate sul gioco.