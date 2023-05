Zelda Tears of the Kingdom, ora c'è chi crea la soluzione per il "problema" dei cani

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ha pensato a numerose novità di gameplay impressionanti per coinvolgere i giocatori a Hyrule, ma ha tralasciato un piccolo dettaglio che — per gli amanti degli animali — è ormai considerato fondamentale in ogni gioco che conta.

Stiamo naturalmente parlando della possibilità di accarezzare i cani: una feature, purtroppo, assente in Tears of the Kingdom (lo trovate su Amazon) e che ha già spinto molti appassionati a trovare una soluzione.

I fan non hanno infatti voluto accettare l'idea di non potere dare nemmeno una carezza ai nostri teneri amici a quattro zampe, motivo per il quale hanno deciso di superare il problema... inventando la soluzione all'interno del gioco.

Game Rant segnala così la folle creazione dell'utente creazione dell'utente "@noah________a" su Twitter: uno speciale congegno ideato appositamente per accarezzare i cani.

Questo bizzarro macchinario spingerà infatti in avanti e indietro una leva che si spingerà verso il basso, con movimenti sufficienti a simulare una carezza sulla testa dei nostri amici cani:

“you cant pet the dog in tears of the kingdom”



not if i have anything to say about it… pic.twitter.com/kT9uKEVDsF — Noah (@noah________a) May 16, 2023

Forse non è esattamente il metodo più convenzionale per esprimere il nostro affetto per i compagni a quattro zampe, ma in assenza di una vera meccanica gli utenti hanno dimostrato di non volersi dare per vinti.

Un'idea semplicemente geniale, che fortunatamente non avremo bisogno nella vita vera: chissà se l'attenzione dimostrata da questa invenzione non possa spingere il team di sviluppo ad aggiungere le carezze vere e proprie con una patch aggiuntiva.

Va comunque detto che, anche senza questa meccanica, Zelda Tears of the Kingdom si è già rivelato un incredibile successo, battendo ogni record della serie con ben 10 milioni di copie vendute in pochi giorni.

Nel frattempo, i fan hanno trovato tanti altri modi per stimolare la loro creatività: alcuni sono già riusciti a creare l'arma più potente di sempre in Hyrule.