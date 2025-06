Nonostante le rassicurazioni di Nintendo sulle scorte effettive di Switch 2 al lancio, alla fine è successo quello che in molti temevano: le console sono andate letteralmente a ruba fin dai primi giorni, rendendo particolarmente difficile riuscire ad acquistarle.

Anche in Italia abbiamo assistito a fenomeni simili: basti vedere che su piattaforme come Amazon non solo non si trovano più console, ma perfino diversi accessori ufficiali sembrano costretti a subire ritardi per le consegne.

Nel corso dell'85esimo meeting annuale con gli azionisti, il presidente Shuntaro Furukawa ha ammesso che le cose non sono andate come previsto, dato che la domanda ha superato nettamente l'offerta – portando allo stesso tempo a incredibili record di vendita.

Secondo quanto riportato da NintendoSoup, Furukawa ha deciso di scusarsi e assumersi personalmente la responsabilità della carenza di scorte: la console ha avuto così tanto successo che nemmeno alcuni azionisti sono riusciti ad assicurarsene una.

In Giappone Nintendo ha provato a controllare le vendite attraverso diverse vendite a lotteria sul proprio store ufficiale, ma ciononostante le console sono andate comunque esaurite e non tutti i giocatori interessati sono riusciti ad assicurarsi le periferiche.

Il presidente della casa di Kyoto ha promesso che farà del suo meglio per migliorare il sistema di produzione delle console, in maniera tale da poter garantire il maggior numero di unità possibili sul mercato.

Insomma, chi pensava che il prezzo elevato di Switch 2 avrebbe portato a un flop della console dovrà necessariamente ricredersi: il pubblico Nintendo ha dimostrato che una piattaforma più potente era esattamente ciò che chiedeva da anni, anche a costo di pagare un po' di più.

Resta naturalmente da vedere quale sarà l'effettiva reazione del mercato ai videogiochi con prezzo aumentato: per il momento sappiamo che i giochi di terze parti non se la sono passata bene, Cyberpunk 2077 a parte, ma potrebbe essere prevalentemente causa delle Game-Key Card e dell'uscita in contemporanea di Mario Kart World.