La community di PC gaming ha accolto con sollievo l’annuncio di Capcom riguardo ai miglioramenti in arrivo per Monster Hunter Wilds (qui la nostra recensione), un titolo che, nonostante il successo commerciale straordinario, ha dovuto affrontare critiche feroci per le prestazioni su Windows. Il colosso giapponese ha promesso una serie di ottimizzazioni con il Title Update 4, previsto per questo inverno e parte di un “piano multiforme” per risolvere i problemi della versione PC.

Monster Hunter Wilds ha conquistato il mercato sin dal lancio di febbraio, registrando vendite eccezionali che hanno confermato il fascino duraturo della serie. Tuttavia, dietro i numeri da record si nasconde una realtà più amara: i giocatori PC hanno dovuto fare i conti con prestazioni deludenti anche su configurazioni di fascia alta. Le segnalazioni si sono moltiplicate nelle settimane successive al debutto, trasformando quello che doveva essere un trionfo in una fonte di frustrazione per una parte consistente della base utenti.

La situazione è peggiorata negli ultimi mesi, quando le recensioni negative su Steam hanno fatto precipitare la valutazione del gioco a “Prevalentemente negativo”. Un rapido sguardo ai commenti rivela frame rate instabili, stuttering e altri problemi che compromettono l’esperienza di gioco.

Attraverso i social, Capcom ha illustrato la propria strategia. Il Title Update 4, che non sarà il prossimo aggiornamento maggiore (dato che il Title Update 3 deve ancora uscire), introdurrà “ottimizzazioni relative a CPU e GPU”. Questa prima ondata sarà seguita da “una seconda fase di misure correttive”, segno di un approccio metodico e a lungo termine.

Capcom ha inoltre promesso di condividere dettagli più specifici “in futuro”, anticipando che “miglioramenti graduali” arriveranno già nelle prossime settimane tramite aggiornamenti minori. Una comunicazione che conferma come l’azienda sia consapevole dell’urgenza e stia lavorando su più fronti per risolvere la crisi.

Nonostante le difficoltà, non mancano i motivi di ottimismo. Capcom ha già dimostrato di saper rispondere alle critiche della community affrontando la scarsità di contenuti endgame. Con un recente aggiornamento, il team ha arricchito le attività post-completamento, mostrando di saper ascoltare i giocatori.

Monster Hunter Wilds rimane disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con le versioni console più stabili. Per gli appassionati PC, l’attesa del Title Update 4 rappresenta l’ultima speranza per vivere appieno l’avventura più ambiziosa della saga.