Monster Hunter Wilds, il primo update gratis ha una data

La continua evoluzione di Monster Hunter Wilds si prepara a raggiungere nuove vette con l'arrivo di aggiornamenti gratuiti che arricchiranno significativamente l'esperienza di gioco.

Il primo Title Update, in uscita il 4 aprile, porterà con sé il temibile mostro Mizutsune, una nuova area di ritrovo chiamata Grand Hub e numerose altre novità che delizieranno i cacciatori.

Un secondo aggiornamento è già previsto per l'estate, con Lagiacrus che si preannuncia come uno dei protagonisti principali di questa futura espansione.

L'impegno di Capcom nel supportare il gioco nel lungo termine dimostra la volontà di mantenere viva l'attenzione della community del gioco (che trovate su Amazon).

L'arrivo di Mizutsune, conosciuto anche come Volpe Leviatano delle Bolle, rappresenta un ritorno gradito per i fan dopo la sua ultima apparizione in Monster Hunter Rise.

I cacciatori potranno sfidare questa elegante creatura a partire dal Grado Cacciatore 21, parlando con Kanya nella Foresta Scarlatta. Mizutsune non è certamente un avversario da sottovalutare: i suoi movimenti fluidi e le pericolose bolle immobilizzanti metteranno alla prova anche i cacciatori più esperti.

Non è l'unica sfida in arrivo: Rey Dau Arch-tempered debutterà in una missione evento per i giocatori di Grado 50 o superiore, offrendo una difficoltà incrementata rispetto alle normali cacce ai mostri Tempered.

Come ricompensa, i cacciatori potranno forgiare una nuova armatura Rey Dau Gamma. Inoltre, raggiungendo il Grado 50, si sbloccherà una missione per cacciare nuovamente Zoh Shia, che successivamente apparirà durante il Risveglio del Wyvern nelle Rovine di Wyveria.

Il Title Update 1 introdurrà anche le Missioni Arena, le Missioni Sfida e le Missioni Sfida Libere come eventi a tempo limitato. Le prime due tipologie possono essere completate da un massimo di due giocatori utilizzando equipaggiamenti predeterminati, mentre le Missioni Sfida Libere non hanno restrizioni sull'equipaggiamento e supportano gruppi fino a quattro giocatori.

Il Grand Hub è infine un'imponente area di ritrovo che si sbloccherà parlando con Tetsuzan a Suja dopo aver raggiunto il Grado Cacciatore 16. Questo spazio offre nuove modalità di interazione, come il mini-gioco Barrell Bowling che permetterà di guadagnare oggetti utili e pendenti. I cacciatori potranno anche assistere alle tradizioni del villaggio di Suja, inclusa l'esibizione vocale serale della Diva.

A partire dal 22 aprile fino al 6 maggio, il Grand Hub ospiterà il primo evento stagionale: il Festival dell'Accordo: Danza dei Fiori.

I cacciatori interessati a mostrare la loro collezione di vita endemica dovranno rimanere sintonizzati sui futuri aggiornamenti, che includeranno un elenco completo di tutte le creature raccolte. Magari ingannando l'attesa con gli update dei fan.