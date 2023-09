Monitor gaming Samsung in extra sconto del 20% con questo codice

L'annuncio della feste delle offerte Prime ha scosso il mondo dello shopping online. Ma perché aspettare? Scoprite ora offerte esclusive su una gamma selezionata di monitor da gaming e smart TV Samsung, dalle versioni entry level a quelle top di gamma. E attenzione: queste super promozioni NON sono su Amazon, ma solo sul sito ufficiale Samsung! Per usufruire dello sconto aggiuntivo fino al 20%, non dovrete fare altro che utilizzare il codice "GAMERS". Ma attenzione: l'offerta scade il 30 settembre!

Tra le offerte spicca il Samsung Odyssey G5 G55T da 34″: non solo un semplice monitor, ma un vero e proprio gioiello tecnologico. Ideale per gli amanti dei videogiochi che desiderano qualcosa di più del classico Full HD. Aspettatevi una risoluzione WQHD con quasi 5 milioni di pixel, una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e supporto HDR10. E il meglio? Grazie al coupon, lo potrete avere a soli 330,65€!

Ma non è finita qui! Il Samsung Odyssey G5 G55T si distingue per il suo design essenziale, perfetto per chi preferisce evitare le luci di retroilluminazione, ma non vuole rinunciare alla qualità. Il suo pannello con curvatura 1000R promette un'esperienza di visione ineguagliabile.

Per chi ama comprare direttamente dallo store ufficiale Samsung, questa è un'opportunità da non perdere. E ricordate: l'Odyssey G5 G55T non è l'unico modello su cui potete usare il coupon! Attenzione: ricordiamo che il codice "GAMERS" può garantire uno sconto del 15% o del 20%, a seconda del modello scelto.

Non perdere tempo! Cliccate qui per andare direttamente alla pagina promozionale e scoprire tutte le offerte! Non lasciatevi scappare questa occasione imperdibile!

