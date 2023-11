Molte aziende vorrebbero acquisire SEGA: «Ci sentiamo onorati»

Tra i tanti movimenti finanziari degli ultimi mesi e anni c'è anche stato un indizio relativo all'acquisizione di SEGA da parte di Microsoft, che in più di un'occasione è sembrato essere quasi reale per poi essere puntalmente smentito.

Sappiamo per certo che la casa di Xbox ha valutato seriamente di poter acquisire SEGA e tutte le sue proprietà intellettuali, nel novembre del 2020, ma l'acquisizione non è più andata avanti.

SEGA aveva commentato già la vicenda dimostrando un grande apprezzamento per Microsoft, ma non al punto di scegliere di unire le proprie forze dal punto di vista finanziario.

Sul tema è tornato a parlare il COO, Shuji Utsumi, in occasione di un'intervista rilasciata alla CNBC.

Ad Utsumi è stato chiesto un commento relativo alla colloquio con Microsoft per una tentativo di acquisizione, e il COO ha nuovamente smentito che ci siano state manovre in questo senso.

Anche se, confessa Utsumi, non è solo Microsoft ad essere interessata a SEGA:

«Molte aziende sono interessate. Ci sentiamo onorati. [...] Abbiamo IP e potenzialità interessanti. Aziende con un proprietà diretta. Un proprietario forte. Non credo che questo tipo di transazione avverrà.»

Queste IP sono quelle su cui, per altro, SEGA vorrebbe investire molto nel corso del 2024, e che rendono impossibile una volta per tutte l'acquisizione esterna da parte di un'azienda, almeno in questo periodo storico.

Utsumi svela anche che, dopo l'acquisizione di Rovio, SEGA è in cerca a sua volta di ulteriori acquisizioni nel tentativo di espandere il portofolio di proprietà di studi di gioco.

«Gli studi giapponesi stanno andando bene. Gli studi europei sono in difficoltà», ha detto Utsumi parlando della situazione interna di SEGA. Tra i team che non ce l'hanno fatta c'è anche quello di Hyenas, il progetto più costoso di SEGA che è stato recentemente terminato.

Certo l'idea che i prodotti della software house nipponica possano arrivare all'interno di Xbox Game Pass, a cui potete abbonarvi tramite Amazon, è allettante, ma non accadrà mai almeno per il momento.