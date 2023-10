Hyenas era il progetto più costoso di SEGA, prima di essere cancellato

Siamo abituati a vedere progetti cancellati dopo l'uscita ma il folle Hyenas, lo shooter di SEGA annunciato tempo fa, è stato terminato anche prima della sua release.

La notizia è arrivata la settimana scorsa, dopo un silenzio che ora è comprensibile con il senno di poi. Pare che lo sviluppo dello sparatutto che avrebbe dovuto essere "diverso" da tutti quelli visti fino a quel momento si sia rivelato particolarmente problematico.

Advertisement

Da altri approfondimenti emersi in queste ore pare che, tra l'altro, Hyenas pare che fosse anche un progetto molto importante per SEGA, uno tra quelli con i budget più alti (tramite Pushsquare).

Apparentemente, il gioco soffriva di una lunga lista di problemi, come è stato raccontato da una fonte che riportano in generale una "totale mancanza di direzione".

Pare che addirittura il regista Neill Blomkamp avesse partecipato nel creare la lore e la storia del gioco, come George R.R. Martin per Elden Ring per intenderci. Molti sviluppatori hanno anche svelato che Hyenas era tra i giochi ad altissimo budget di SEGA, quelli che erano definiti i "super giochi" da parte dell'azienda nipponica.

Ne emerge quindi il quadro complessivo di un progetto complesso, senza una direzione precisa e che SEGA ha cancellato perché, probabilmente, non aveva ben chiara la sua direzione e sostanzialmente cosa avrebbe dovuto farne sul mercato.

Ricordiamo che Hyenas avrebbe dovuto essere uno sparatutto con rapine ed estrazioni previsto su PC, Mac e console, sia next-gen che precedenti, ma ora non esiste più.

Forse anche per questo l'azienda sembra che voglia puntare anche sui vecchi franchise, sicuramente più noti e più "sicuri" una volta immessi sul mercato con nuovi progetti dedicati, a differenza di Hyenas.

Parlando di giochi SEGA che per fortuna sono ancora vivi, Sonic Superstars sta arrivando e lo potete acquistare con le migliori offerte .