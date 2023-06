SEGA e la probabile acquisizione Xbox: «Siamo molto legati»

Tra le tante cose che sono emerse dal confronto tra FTC e Microsoft c'è anche il fatto che Xbox aveva puntato SEGA, insieme a tante altre aziende.

In un mondo alternativo, quindi, i giochi della storica azienda nipponica sarebbero già arrivati in esclusiva su Xbox Game Pass, e vi sareste sempre potuto abbonare tramite Amazon però.

Come per Final Fantasy XVI, visto che anche Square Enix è nella lista delle grandi aziende su cui Microsoft aveva puntato gli occhi.

E dopo che queste informazioni sono emerse, visto che le aziende su cui Microsoft aveva fatto un pensierino sono molte, SEGA ha commentato proprio queste notizie di recente.

Bloomberg ha avuto la possibilità di parlare con Shuji Utsumi, Co-Chief Operating Officer di SEGA, a cui è stato chiesto un pensiero sul fatto che Xbox avesse valutato l'acquisizione della sua azienda.

Per prima cosa Utsumi ha voluto chiarire che SEGA non è in vendita e, almeno per ora, l'azienda nipponica vuole rimanere indipendente.

Riguardo i rapporti con Microsoft, Utsumi ha specificato che c'è una grande stima reciproca. Di recente l'abbiamo visto anche in gesti come il fatto che i nuovi Persona di SEGA-Atlus sono stati annunciati durante il recente Xbox Games Showcase 2023, per esempio.

Utsumi ha dichiarato:

«Siamo molto vicini a Microsoft e abbiamo un ottimo rapporto con il suo management. [...] Microsoft ha una grande considerazione per noi. Phil Spencer e Sarah Bond di Xbox prendono molto sul serio i valori che i fan dei videogiochi enfatizzano.»

Il rapporto è effettivamente migliorato perché ora tutti i recenti Persona sono giocabili su console Xbox e Game Pass, a dimostrazione di una fiducia rinnovata.

E senz'altro arriverà anche Sonic Superstars, almeno su console, l'emblema di SEGA il cui nuovo capitolo è nato in maniera molto... particolare.

