Il Black Friday di Amazon è Iniziato! Fino al 24 novembre, potrete scoprire un'ampia gamma di offerte per ogni categoria del marketplace. Nella nostra rassegna dedicata, stiamo selezionando per voi le promozioni più interessanti, mentre in questo articolo ci dedichiamo ai prodotti per le console Xbox.

Se state cercando nuovi giochi o accessori per la vostra Xbox Series X o per la sua sorellina minore, Xbox Series S, siete nel posto giusto: vi presenteremo le migliori offerte inerenti alle console Xbox in occasione del Black Friday 2023.

Il Black Friday non è un evento esclusivo per i clienti Amazon Prime.

Le migliori offerte Xbox del Black Friday

Xbox Series X ricondizionata certificata | 379,99€ (-19%)

Chi vuole avvicinarsi alla next-gen delle console spendendo molto meno rispetto al costo di listino abituale, può affidarsi al ricondizionato certificato di Amazon, che permette di portare a casa una Xbox Series X usata ma assolutamente funzionante, come fosse nuova. Il grande vantaggio risiede ovviamente nel prezzo: in questo caso, infatti, complice anche l'offerta del Black Friday, la console più potente sul mercato costa 379,99 euro, incluso il controller già nella confezione. È la soluzione ideale per chi vuole avvicinarsi al mondo di Xbox senza spendere una cifra eccessiva, ma mira comunque a giocare al massimo della qualità e della risoluzione.

Xbox Series X nuova | 404,99€ (-26%)

Xbox Series X rappresenta la console più potente attualmente sul mercato. Si tratta della proposta di punta di casa Microsoft ed è una console ideale sia per chi vuole acquistare i giochi su Blu-Ray (è dotata di lettore disco), sia per chi vuole abbonarsi a Xbox Game Pass e intende pagare l'abbonamento per accedere a tutti i titoli che vuole. Caratterizzata da un'esperienza velocissima, grazie al suo SSD e alla funzionalità di quick resume che permette di riprendere un gioco esattamente da dove lo avevate lasciato, senza doverlo lanciare daccapo, Series X è sicuramente l'Xbox ideale per chi vuole il massimo dalla nuova generazione di Microsoft.

Controller Xbox (nero) | 44,97€ (-18%)

Da molti riconosciuto come il miglior controller disponibile sul mercato per il rapporto qualità/prezzo, quello che accompagna le console Xbox è un controller versatile, leggero ed estremamente agile, che potete usare sia sulla console che collegandolo al vostro PC con Windows. Parliamo di un controller dotato di stick analogici asimmetrici, molto comodi per controllare il vostro personaggio, e di un preciso d-pad. Inoltre, sul retro è presente una texture a puntini che rende l'impugnatura sicura e non scivolosa. Funziona con pile non incluse, ma volendo potete usarlo cablato o potete acquistare una batteria al litio ricaricabile specifica.

Xbox Series S nuova | 239,98€ (-7%)

Xbox Series S è uno dei modi più economici ed efficaci di entrare nella nuova generazione di console: la piccolina di casa Xbox, infatti, offre tutti i vantaggi della sorella maggiore, tra cui il quick resume per l'avvio rapido dei giochi. Li affianca, però, a un corpo ridotto, 512 GB di archiviazione (anziché 1 TB) e l'idea di far girare i giochi al massimo a 1440p, anziché in 4K. Il risultato è straordinariamente positivo e questo rende Series S – che non ha un lettore disco per i giochi su supporto fisico – la perfetta macchina per Game Pass e il cloud gaming. Piccola, discreta e funzionale, è una delle console più amate di questa generazione, complice anche il suo prezzo accessibile. Che per il Black Friday è ancora più basso del solito.

Resident Evil 4 Steelbook Edition | 36,99€ (-46%)

L'ottima operazione di remaking che Capcom sta portando avanti con la sua saga horror più famosa quest'anno è arrivata a Resident Evil 4 Remake, sul quale c'è davvero poco da dire: migliorativo sotto ogni aspetto ma estremamente fedele all'originale, il ritorno di Leon S. Kennedy è stato apprezzatissimo da pubblico e critica, al punto che è entrato tra i candidati finali al GOTY ai The Game Awards del prossimo dicembre. Se volete scoprire più nel dettaglio il perché, vi raccomandiamo la nostra video recensione.

Assassin's Creed Valhalla | 19,99€ (-33%)

Se siete tra coloro che, quando comprano un videogioco, vogliono essere intrattenuti per decine e decine di ore, allora dovreste decisamente tuffarvi su Assassin's Creed Valhalla. Il titanico open world di casa Ubisoft vi mette nei panni di Eivor, un guerriero vichingo (uomo o donna, a vostra discrezione) che cerca di ricostruire uno spazio in cui abituare al suo popolo, partendo alla conquista dell'Inghilterra. Descritto dagli stessi autori come un vero e proprio simulatore di vita vichinga, il titolo ha una durata esorbitante e vi terrà nelle sue lande verdeggianti (e innevate, a seconda della regione) per parecchio tempo. Potete approfondire la conoscenza con Eivor e la sua ascia nella nostra video recensione.

Street Fighter 6 | 36,99€ (-7%)

Tra i picchiaduro brillanti arrivati quest'anno, Street Fighter 6 è con ogni probabilità quello che più di tutti ha messo d'accordo critica e pubblico. Con un roster di personaggi clamorosamente ricco e ben differenziato, il titolo di casa Capcom ha permesso agli appassionati del genere di divertirsi con i suoi tecnicismi, ma anche ai neofiti di approcciarsi a questo tipo di giochi, grazie alla possibilità di scegliere dei controlli appositamente concepiti. Inoltre, è anche arricchito da una esilarante modalità "storia", definita World Tour, che permette di creare il proprio protagonista e di renderlo un maestro di combattimento, con vere e proprie dinamiche da gioco di ruolo. Potete saperne di più dando un'occhiata alla nostra video recensione.

Assassin's Creed Mirage: Launch Edition | 39,99€ (-19%)

Se l'approccio dei recenti Assassin's Creed, decisamente enormi, non fa per voi e preferite la struttura più raccolta degli episodi classici, Assassin's Creed Mirage potrebbe essere la giusta via di mezzo. Uscito solo pochi mesi fa, questo gioco rispolvera le origini della saga (nel bene e nel male) proponendo lo stealth al centro dell'esperienza e facendovi scorrazzare per Baghdad, anziché per una enorme regione come nei casi di Odyssey, Origins e Valhalla. Se volete rivivere il credo degli Assassini nel modo più tradizionale, quindi, è uno dei giochi da arraffare in sconto. Inoltre, la Launch Edition esclusiva di Amazon include anche la mappa del gioco e tre litografie da aggiungere alla vostra collezione. Potete approfondire la conoscenza con Mirage nella nostra video recensione completa.

