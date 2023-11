Il Black Friday di Amazon è Iniziato! Fino al 24 novembre, potrete scoprire un'ampia gamma di offerte per ogni categoria del marketplace. Nella nostra rassegna dedicata, stiamo selezionando per voi le promozioni più interessanti, mentre in questo articolo ci dedichiamo alle migliori sedie da gaming.

Se siete a caccia di una sedia da gaming che possa migliorare la vostra postazione e, soprattutto, rendere più confortevole la vostra esperienza di gioco, vediamo che cosa potete acquistare risparmiando sensibilmente sul costo di listino.

Ricordiamo che il Black Friday non è un evento esclusivo per i clienti Amazon Prime, ma vi consigliamo comunque di attivare la sottoscrizione al servizio. Così facendo, potrete godere di spedizione gratuita e rapida sui vostri acquisti e accedere a numerosi vantaggi inclusi nel servizio, come Amazon Prime Video, Amazon Prime Reading e Amazon Prime Gaming.

Iscriviti ora ad Amazon Prime!

I primi 30 giorni di Amazon Prime sono gratuiti, un'opportunità perfetta per testare il servizio. Al termine del periodo di prova, potrete scegliere di continuare l'abbonamento a soli 49,90€ all'anno. Gli studenti possono invece approfittare di un abbonamento scontato, a metà prezzo rispetto alla tariffa standard, godendo degli stessi servizi e vantaggi, compresi gli sconti Prime.

Le migliori offerte sulle sedie gaming del Black Friday

Oversteel Diamond | 149,99€ (-24%)

Una proposta che è sia bella da vedere che particolarmente comoda è rappresentata dalla sedia gaming Oversteel Diamond. Realizzata in similpelle per il massimo del comfort, propone dei braccioli che potete rialzare a piacimento, per farvi da comodo supporto durante le sessioni di gioco. Inoltre, il suo pistone di classe 4 permette di regolare con comodità anche l'altezza della sedia, che può sorreggere fino a 150 Kg senza alcun problema. E non è tutto: per le sessioni di gioco più rilassate, tenete conto che potete anche reclinare lo schienale fino a 180°. E se, come chi vi scrive, avete una certa fissa per l'abbinamento dei colori nella vostra postazione, sappiate che potete scegliere tra diverse colorazioni per gli accenti cromatici della vostra nuova sedia gaming!

Vedi su Amazon

Trust Gaming GXT 708R | 149,89€ (-11%)

Disponibile in quattro diverse colorazioni, la sedia Trust Gaming GXT 708R è pensata per unire un prezzo il più accessibile possibile al comfort di cui avete bisogno per le lunghe sessioni di gioco. Realizzata in pelle sintetica, è completamente regolabile nell'altezza e nei suoi braccioli, permettendovi di assumere la posizione più comoda. Inoltre, il pistone di classe 4 si unisce alla possibilità di reclinare lo schienale di 90° o di 180°. Il peso massimo che può reggere è pari a 150 Kg, con il corpo in metallo della sedia pensato per durare nel tempo. A questo, sommiamo la presenza del cuscino lombare e di quello cervicale (rimovibili, se preferite non usarli), pensati per aiutarvi a tenere una posizione composta e comoda mentre vi divertite.

Vedi su Amazon

SONGMICS Gaming | 112,48€ (-25%)

Il marchio SONGMICS, noto soprattutto per le sue soluzioni ergonomiche da ufficio, da qualche tempo si sta misurando anche con le sedie da gaming, e con ottimi risultati. Questo modello, infatti, si fa notare per essere interamente votato al comfort: la sedia è estremamente imbottita, sia nella seduta che nello schienale, e propone sia il cuscino lombare che quello cervicale. Non è tutto, perché è anche dotata di un poggiapiedi telescopico, che potete estrarre all'occorrenza per sistemarvi davvero comodi davanti ai vostri videogiochi preferiti – magari reclinando anche lo schienale, tra i 90° e 135°. Insomma, una soluzione che, nonostante il prezzo accessibile, potrebbe fare la differenza per la vostra comodità.

Vedi su Amazon

Corsair T3 Rush | 289€ (-12%)

Se frequentate il mondo del gaming, è difficile che non abbiate sentito nominare Corsair: il celebre marchio non si fa notare solo per le sue periferiche, ma anche per le sue sedie gaming, come la T3 Rush – in questo caso proposta nella sua nuova versione del 2023. Disponibile in diverse colorazioni, tutte molto sobrie e adatte sia alla vostra postazione da gioco che a qualsiasi ufficio, è una sedia senza nessun compromesso, realizzata in tessuto traspirante – che la rende ottima anche per l'uso in estate, dove magari con la similpelle si fatica un po' di più. Inoltre, vanta anche un cuscino lombare in memory foam, che prenderà la forma del vostro corpo per darvi il massimo del comfort. Realizzata con un'anima in acciaio estremamente resistente, permette di regolare i braccioli in quattro direzioni, oltre che di reclinare lo schienale (da 90° a 160°) e perfino la seduta (fino a 10°), in modo che possiate trovare la miglior posizione per giocare.

Vedi su Amazon

ErgOtto Sedia Gaming | 183,20€ (-20%)

Altra soluzione molto sobria e adatta sia alla vostra postazione da gioco che a un ufficio, quella di ErgOtto è una sedia gaming con seduta XL, ideale per chi ha bisogno di spazio per stare comodo durante le sue sessioni di gioco. Con delle solide ruote anti-ribaltamento, questa sedia è dotata di cuscino lombare ad altezza regolabile (o rimovibile, se siete più comodi senza). Inoltre, anche i suoi braccioli sono aggiustabili in due direzioni, mentre lo schienale reclinabile si può sistemare tra 0° e 140°. Il peso massimo raccomandato è di 120 Kg.

Vedi su Amazon