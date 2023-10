Migliori Assassin's Creed per media voto

Sappiamo che Ubisoft è ben felice di celebrare un'importante ricorrenza: Assassin's Creed ha ormai superato il traguardo del suo quindicesimo compleanno, poiché questi sono gli anni trascorsi dal momento in cui Altair, nel gioco originale, si metteva per la prima volta sulle tracce degli intrighi dei Templari, mentre Desmond ne riscopriva le vicende nell'Animus.

Da allora, sappiamo che la saga degli Assassini è diventata il fiore all'occhiello di casa Ubisoft, complice il suo straordinario successo commerciale, che rende questa IP molto forte. I dati più recenti parlano di oltre 155 milioni di copie, con peraltro un trend in crescita di recente.

Advertisement

Nonostante perplessità di cui abbiamo parlato spesso con voi nei nostri articoli e nelle nostre live – su tutte, l'estrema diluizione degli ultimi capitoli di stampo ruolistico, arrivata all'apice con Valhalla – non ci sono dubbi che la capacità di mescolare ricostruzione storica in modo molto curato e fantasia/mitologia abbia la sua fortissima attrattiva.

Nei giorni scorsi abbiamo anche assistito al lancio di Assassin's Creed Mirage, che ha tentato di dare un momento di "pausa" agli enormi episodi recenti, proponendo una formula sì classica e familiare, ma che non è stata svecchiata in nessuna delle ingenuità che risalgono ormai a molti, molti anni fa, al punto da risultare un po' vetuste sotto una lente odierna.

Se non avete ancora approfondito la conoscenza con l'avventura di Basim, trovate la nostra video recensione di AC Mirage qui. Se volete acquistare il gioco, .

Vediamo, allora, di mettere insieme un po' di statistiche per scoprire quali sono i migliori Assassin's Creed secondo le recensioni della critica di tutto il mondo.

Qualche tempo fa, il nostro Marcello Paolillo aveva già curato la classifica dei migliori Assassin's Creed. Oggi vediamo, invece, che visione e che classifica riassumono le valutazioni espresse in questi anni dalla stampa in giro per il pianeta – noi compresi, ovviamente.

I migliori Assassin's Creed per media voto

Per stilare questa classifica, abbiamo preso in analisi la media voto dei giochi sull'aggregatore Metacritic. Nel caso di giochi multipiattaforma, abbiamo tenuto come valida la media sulla piattaforma per cui erano registrate più recensioni, che avendo un pool di voti più ampio è solitamente più bilanciata rispetto agli estremi che si potrebbero avere con poche valutazioni.

In caso di arrivo a pari valutazione, è in una posizione precedente il gioco che aveva mantenuto la stessa media con un più alto numero di recensioni.

I voti sono espressi in centesimi, come sulla piattaforma presa come unità di misura.

La classifica che ne è emersa è la seguente:

Assassin's Creed II - 90 Assassin's Creed Brotherhood - 89 Assassin's Creed IV: Black Flag - 88 Assassin's Creed III - 84 Assassin's Creed Odyssey - 83 Assassin's Creed - 81 Assassin's Creed Origins - 81 Assassin's Creed Revelations - 80 Assassin's Creed Valhalla - 80 Assassin's Creed Syndicate - 76 Assassin's Creed Mirage - 77 Assassin's Creed Unity - 72 Assassin's Creed Rogue - 72 Assassin's Creed III: Liberation - 71 Assassin's Creed Chronicles: China - 69 Assassin's Creed Chronicles: India - 63 Assassin's Creed Bloodlines - 63 Assassin's Creed Liberation HD - 62 Assassin's Creed Chronicles: Russia - 62

Come è indubbiamente nell'immaginario degli appassionati, a uscire con la medaglia d'oro al collo dal confronto è Assassin's Creed II, l'amatissimo episodio che fece maturare le meccaniche del capostipite e ci portò per la prima volta a vestire i panni di Ezio Auditore in una Firenze Rinascimentale da far brillare gli occhi. La valutazione di SpazioGames.it all'epoca fu di 9.1/10, come potete vedere nella recensione completa.

La seconda posizione è ancora per Ezio, questa volta impegnato in Assassin's Creed Brotherhood e nel suo viaggio a Roma, tra misteri del clero e intrighi dei templari. In questo caso, su SpazioGames.it il gioco raccolse dalla recensione una valutazione di 8,8/10.

Chiude il podio il peculiare Assassin's Creed IV: Black Flag, che portava i toni pirateschi in modo più convinto che mai all'interno del gioco, e che a sua volta sfiora la media del 90. Su SpazioGames.it, in questo caso, il titolo si accasò con un tondo 9/10.

Le tre uscite di stampo ruolistico, che hanno segnato il passaggio a open world sterminati, si accomodano invece un po' più in basso. La prima, Assassin's Creed Origins, che ci portava nell'Antico Egitto ed era di dimensioni più contenute rispetto alle due successive, è settima con una media di 81/100. Su SpazioGames.it all'epoca portò a casa un punteggio di 8,5/10.

Il successivo Assassin's Creed Odyssey (lo trovate su Amazon) è, dei tre, quello con la media voto più alta, essendo in top 5 con un punteggio di 83/100. Su SpazioGames.it registrò una recensione con 8,6/10.

Infine, il recente e titanico Assassin's Creed Valhalla, che ci porta nei panni di Eivor nel mondo norreno alla conquista dell'Inghilterra è in nona posizione con 80/100 tondi di punteggio. Su SpazioGames.it lo abbiamo recensito con 7,8/10.

Il recentissimo Assassin's Creed Mirage, che aveva il maggior numero di recensioni nella sua versione PS5, si attesta su una media di 77/100. Su SpazioGames.it, come dicevamo, gli abbiamo assegnato una valutazione di 7,3/10.

Per il futuro, sappiamo che i progetti in lavorazione sono numerosi, tra epoche oscure e Giappone feudale: ne abbiamo parlato in un articolo dedicato.