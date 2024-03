Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 uscirà? «Aspettate ancora un po'»

Konami ha da poco rilasciato la sua Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, ma ora si parla dell'eventuale Vol. 2.

Nella recensione del Vol. 1 della nostra Stefania, vi abbiamo spiegato che si tratta di «una raccolta che strizza l'occhio a chi Metal Gear Solid lo amava già, che difficilmente riuscirà a far scoprire la saga a nuovi appassionati perché non fa nessuno sforzo in quella direzione, parzialmente impreziosita da bonus comunque dimenticabili».

Alcune settimane fa potrebbero essere stati svelati i contenuti del Vol. 2 e 3 della Metal Gear Solid Master Collection, ma a quanto pare potrebbe non essere stato deciso ancora nulla.

Come riportato anche da GamingBolt, in un video "production hotline" caricato di recente da Konami, rispondendo a una domanda su una seconda raccolta di MGS, il produttore della serie Noriaki Okamura ha dichiarato che Konami non ha "ancora" deciso quali giochi saranno inclusi nella Master Collection Vol. 2, né quando verrà rilasciata, prima di aggiungere «per favore aspettate ancora un po'».

Rapporti precedenti e fughe di notizie hanno indicato che Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 includerà Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Metal Gear Solid: Peace Walker, Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes e Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain.

Konami sta inoltre lavorando a una serie di miglioramenti per la Master Collection Vol. 1, tra cui il supporto per risoluzioni più elevate, opzioni di configurazione del controller e altro ancora.

Nel frattempo, il remake di MGS3, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è in sviluppo, tanto che da poco ha mostrato il menu iniziale.

