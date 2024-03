Metal Gear Solid 5 in prima persona è un regalo dei fan

Konami ha da poco pubblicato la Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, sebbene ora è tempo di parlare nuovamente del quinto capitolo.

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (che trovate su Amazon) è infatti un gioco che o si ama o si odia.

Alcune settimane fa l'attrice di Quiet, Stefanie Joosten, ha riflettuto sul suo ruolo in Metal Gear Solid 5 durante un'intervista con IGN US, un'esperienza «assolutamente meravigliosa».

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, il modder "LilTOJustice" ha rilasciato una mod che permette di vivere Metal Gear Solid V in prima persona.

Si tratta di un must per tutti coloro che vogliono riscoprire l'ultimo gioco principale della saga di MGS.

Secondo il modder, si tratta di una versione migliorata della mod FPS condivisa nel 2018. Questa nuova versione contiene un sacco di miglioramenti QoL, oltre ad apportare modifiche affinché tutte le posizioni siano implementate correttamente.

L'FPS Mod regola l'offset focale predefinito su valori più ragionevoli, oltre a molto altro. Inoltre, il gioco tornerà in terza persona quando ci si metterà al riparo. In questo modo sarà più facile avvicinarsi di soppiatto ai nemici.

Il modder ha anche aggiunto animazioni più fluide per camminare senza l'arma. L'ADS accovacciata ha un aspetto migliore, simile a quello della posizione eretta, e l'altezza della posizione prona è stata migliorata.

Il rilevamento delle collisioni dell'arma con l'ambiente è stato ripristinato e il modello di vista dell'ADS non presenta più problemi quando si guarda in alto o in basso.

Infine, nascondersi a cavallo è più evidente grazie al nuovo punto di vista della telecamera in prima persona.

Nel complesso, si tratta di un'ottima mod per MGS5. Chi è interessato può scaricarla da questo indirizzo, gratuitamente (il video che trovate in alto è relativo alla prima versione).

Restando in tema MGS, nella recensione del Vol. 1 a cura di Stefania vi abbiamo spiegato che è «una raccolta che strizza l'occhio a chi Metal Gear Solid lo amava già, che difficilmente riuscirà a far scoprire la saga a nuovi appassionati perché non fa nessuno sforzo in quella direzione, parzialmente impreziosita da bonus comunque dimenticabili».

Parlando invece di Delta, il filmato in-engine del remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater di Konami ha ricevuto una reazione contrastante da parte dei fan.