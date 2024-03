Metal Gear Solid Delta potrebbe essere solo l'inizio (e intanto mostra il menu iniziale)

L'annuncio di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è stato un regalo per i fan della saga di Hideo Kojima, i quali potranno tornare a giocare con uno dei titoli più iconici del franchise.

La serie Konami è tornata da poco in una nuova occasione, ovvero la discussa Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1, che potete già acquistare su Amazon.

Delta ha in ogni caso già dimostrato di essere una produzione pienamente next-gen, come potete vedere da un trailer che è stato pubblicato dopo il primo reveal della scorsa estate.

Al di là dell'hype, via ResetEra sono state mostrate nuove immagini di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, più in particolare relative al menu principale del gioco.

Un nuovo video di Production Hotline ha analizzato anche Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, il remake del terzo capitolo della serie.

Sebbene i segmenti di gioco mostrati siano già stati visti in precedenza, abbiamo potuto dare il primo sguardo alla schermata del titolo.

Ma non solo: il produttore della serie Noriaki Okamura ha anche commentato la possibilità di altri remake della serie, affermando che in Konami stanno aspettando di vedere come verrà accolto Delta per poi eventualmente decidere su ogni altro remake da realizzare, in base alla percezione e alla risposta del pubblico.

Ad ogni modo, PlayStation e Konami non hanno al momento rilasciato informazioni riguardo una finestra di uscita del gioco, sebbene Delta potrebbe essere tra le uscite del 2024: vi terremo aggiornati.

Della Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 vi abbiamo in ogni caso parlato nella nostra recensione per altro, in cui vi avevamo detto che «è diviso in due anime, che hanno entrambe un peso fondamentale: la prima è il valore indiscutibile delle opere che include, in molti aspetti tutt'oggi ineguagliate e imperdibili per comprendere la forza comunicativa del videogioco.»

Ma non solo: Metal Gear Solid Legacy Series Part 1 è un nuovo mini documentario con David Hayter, un gradito regalo di Konami ai fan.