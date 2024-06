Metal Gear Solid Delta avrà un filtro per ricreare l'aspetto del gioco originale

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sarà a quanto pare molto fedele al gioco originale.

Il terzo capitolo della serie, che trovate anche nella Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 (che potete acquistare su Amazon), ha infatti ancora molto seguito.

Il trailer mostrato nel corso dell'Xbox Games Showcase ha sicuramente riacceso gli animi.

Ora, dopo che già un fan aveva pensato di applicare il filtro giallo originale al remake, sembra proprio che anche Konami ci abbia in qualche modo pensato.

Come riportato anche da Eurogamer, infatti, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater avrà un filtro visivo per ricreare l'aspetto del gioco originale.

Nel podcast Xbox, il produttore Noriaka Okamura ha parlato del gioco e ha confermato che lo stile di controllo Legacy «applica un filtro visivo per ricreare più fedelmente l'aspetto dello schermo del gioco originale».

Konami ha poi confermato a Eurogamer che questo filtro visivo può essere applicato a entrambi gli stili di controllo, il che significa che i giocatori possono utilizzare i controlli moderni con il filtro classico.

Sebbene il team di sviluppo di Konami utilizzi l'Unreal Engine 5 per una grafica all'altezza, i fan avevano criticato il tutto per la mancanza della stessa tavolozza di colori e tonalità dell'originale.

Un thread su X utilizza delle gif per confrontare direttamente il remake con l'originale e vedere la differenza.

Non è chiaro se saranno inclusi altri effetti visivi utilizzati come scelta artistica, anche se il filtro è certamente un'aggiunta gradita.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater verrà lanciato in ogni caso per console Xbox Series X/S, PS5 e PC. Ricordiamo che un recente leak di GameStop suggerisce che il titolo uscirà il 17 novembre, anche se la data è poco probabile.

Secondo alcune indiscrezioni, però, potrebbe verificarsi un ritardo, il quale farebbe slittare il lancio del gioco al 2025.

Per quanto riguarda il futuro della saga, il producer Noriaki Okamura ha spiegato che molto dipenderà da come andrà a livello di vendite il remake di Snake Eater, ragion per cui non ci resta che incrociare le dita.