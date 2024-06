Metal Gear Solid Delta, un fan ha aggiunto una cosa che manca al remake

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, pur mantenendo la stessa storia e il gameplay dell'originale, sarà comunque un gioco diverso rispetto all'originale uscito in origine su PS2.

Il terzo capitolo, giocabile anche nella Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 (che potete acquistare su Amazon), ha infatti ancora molto da dire.

Il trailer mostrato nel corso dello showvase Xbox ha messo in scena il ritorno di Naked Snake, mettendo d'accordo quasi tutti.

Come riportato anche da DualShockers, però, un fan non ha potuto fare a meno di pensare che il remake avrebbe potuto essere più fedele se si fosse attenuto al filtro giallo originale.

Che lo abbiate amato od odiato, il filtro giallo di Metal Gear Solid 3 è in qualche modo iconico. Sebbene tutto in Delta rimanga fedele all'originale, compreso il doppiaggio, i controlli (anche se c'è la possibilità di utilizzare un layout di controllo più moderno) e altro ancora, i fan possono dire addio alla costante tinta gialla che si vedeva nel gioco originale.

Ma l'utente Vee di X ha mostrato come potrebbe apparire Delta se mantenesse il filtro giallo.

Sebbene non ci sia ancora una data di uscita confermata per Delta, un recente leak di GameStop suggerisce che il titolo uscirà il 17 novembre, anche se la data è davvero poco probabile.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater verrà lanciato in ogni caso per console Xbox Series X/S, PS5 e PC. Secondo alcune indiscrezioni, però, potrebbe verificarsi un ritardo, il quale farebbe slittare il lancio del gioco al 2025.

Per quanto riguarda il futuro della serie, invece, il producer Noriaki Okamura ha spiegato che molto dipenderà da come andrà il remake di Snake Eater e da quale sarà la sua accoglienza, per capire se realizzare ulteriori progetti remake dedicati alla saga (incrociamo le dita).