Metal Gear Solid Delta, spunta una presunta data d'uscita

Nelle scorse ore abbiamo avuto la possibilità di scoprire tanti nuovi dettagli su Metal Gear Solid Delta, il remake dell'amatissimo terzo capitolo della saga.

Un nuovo trailer gameplay era stato infatti svelato a sorpresa durante l'Xbox Games Showcase, accompagnato poi da alcuni approfondimenti arrivati direttamente da Konami sul proprio sito ufficiale.

Non era però arrivata alcuna notizia sulla data d'uscita, almeno fino alle ultime indiscrezioni arrivate dall'account X di GameStop USA.

Secondo quanto riportato da VGC, l'account social aveva infatti annunciato l'apertura dei pre-order del remake, svelando in contemporanea che la data d'uscita prevista sarebbe questo 17 novembre. Dopo pochi istanti, il post in questione è stato però cancellato.

Prima di farvi assalire da un comprensibile entusiasmo, dobbiamo purtroppo ammettere che abbiamo seri dubbi sul reveal in questione: se davvero il remake fosse in uscita nel 2024, allora perché non svelarne quantomeno l'anno di lancio nell'ultimo trailer?

Del resto, un affidabile insider aveva anticipato il reveal imminente del trailer gameplay, evidenziando anche che la finestra di lancio prevista sarebbe nel 2025.

Inoltre, non sarà passata inosservata ai più grandi fan della saga la data scelta: il 17 novembre corrisponde infatti al giorno in cui uscì la versione originale di Snake Eater (la trovate nella Master Collection, in offerta su Amazon).

Per quanto si tratterebbe di una data evocativa, il 17 novembre 2024 viene di domenica: un giorno decisamente insolito per una nuova release videoludica, che non fa altro che nutrire fortissimi dubbi.

La teoria di chi vi sta scrivendo è che si sia trattato semplicemente di un errore: chiunque stesse gestendo l'account di GameStop USA probabilmente ha solo cercato la data d'uscita di Snake Eater, senza rendersi conto che quella era la data del capitolo originale e non del remake.

Ovviamente resta in piedi l'ipotesi che si sia trattato davvero di un leak imprevisto e che l'uscita di Metal Gear Solid Delta sia davvero più vicina del previsto, cosa che indubbiamente non potrebbe che rendere felici tutti i fan.

Ma date le diverse perplessità che abbiamo sottolineato, il nostro consiglio spassionato è di prendere il tutto con fortissime precauzioni. Continueremo a monitorare il tutto e vi terremo informati non appena ne sapremo di più.