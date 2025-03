Master Chief e la serie TV di Halo sbarcano su Netflix

Nonostante la cancellazione, ora alcuni utenti di Netflix potranno vedere la sfortunata serie TV di Halo prodotta da Paramount+.

Lo show è disponibile su Netflix da questo momento solo in alcuni mercati di tutto il mondo, per ora solamente con la prima stagione dedicata alla leggendaria saga videoludica.

Dopo essere apparsa nella sezione "In arrivo" qualche settimana fa, il debutto ufficiale al di fuori della piattaforma Paramount+ è avvenuto proprio nella giornata odierna (tramite Windows Central).

L’accoglienza della serie non è stata delle migliori e, alla fine, Paramount aveva deciso di non proseguire con ulteriori stagioni nel luglio del 2024.

«Siamo estremamente orgogliosi di questa serie ambiziosa», aveva dichiarato Paramount all'epoca: «Auguriamo a tutti il meglio per il futuro».

Alcuni spettatori l’hanno apprezzata, mentre i fan più fedeli di Halo non sono stati altrettanto entusiasti. Una delle critiche più frequenti riguarda il fatto che Master Chief tolga troppo spesso il casco: una scelta che potrebbe aver influito negativamente sulla percezione dello show, considerando quanto l’armatura del protagonista sia iconica nel mondo dei videogiochi.

Al momento non sappiamo se la serie TV di Halo arriverà anche sul Netflix nostrano, ma di sicuro rimarrà disponibile su Paramount+ anche per il mercato italiano, quindi potete comunque recuperarla lì per il momento.

C'è da dire che la serie TV ha preso spesso scelte che hanno alienato i fan, oltre alla già citata mossa di far togliere sempre l'elmo al protagonista e le scene d'amore, che perfino lo stesso attore di Master Chief considerava un errore.

Un epilogo insomma che, con il senno di poi, sembrava davvero inevitabile.

Di sicuro è un momento particolarmente difficile per il franchise più iconico di casa Xbox: anche Halo Infinite ha deciso di non proporre più stagioni, limitandone di fatto fortemente lo sviluppo per il futuro.

Parlando di Netflix, di recente abbiamo appreso che una delle più delicate e carine serie Pokémon tornerà sulla piattaforma nel corso del 2025.