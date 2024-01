Serie TV di Halo, perché Master Chief si toglie sempre l'elmo? C'è la risposta

Chiunque abbia potuto giocare almeno una volta alla saga di Halo saprà bene che Master Chief è uno dei protagonisti più affascinanti ed enigmatici dei videogiochi: un fascino dovuto soprattutto al fatto che i fan non sono mai riusciti a vederlo senza l'elmo.

O almeno, questo per quanto riguarda il territorio dei videogiochi: nella serie TV ufficiale di Halo in onda su Paramount Plus, il protagonista della serie finisce spesso per far vedere il suo volto, al punto che è ironicamente molto raro riuscire a vederlo come appare nei videogiochi (trovate la saga completa su Xbox Game Pass, disponibile su Amazon).

E per i fan che speravano si potesse cambiare rotta nella Stagione 2, perfino il nuovo poster e l'ultimo trailer ufficiale hanno chiarito che Master Chief continuerà a mostrarsi quasi sempre senza il suo iconico elmo. Ma perché c'è questo cambiamento così netto rispetto ai videogiochi?

Come segnalato da IGN.com, l'attore Pablo Schreiber ha spiegato che il motivo sarebbe semplicemente per creare empatia con gli spettatori: sarebbe infatti difficile riuscire a trasmettere le emozioni se il volto del protagonista è sempre coperto da una maschera.

«Mi dispiace, ma è l'unica scelta possibile per una narrazione televisiva a lungo termine. Ciò che direi a chiunque non concordi è che rispetto la loro opinione. Ma è un punto piuttosto semplice da cui partire, quando si parla di produrre uno spettacolo televisivo di qualità».

Una spiegazione arrivata in realtà già durante la Stagione 1, ma che ancora non ha minimamente convinto i fan: c'è chi ha perfino modificato il poster della Stagione 2 per ridare a Master Chief il suo iconico elmo.

Inoltre, c'è anche chi fa notare come le affermazioni della star della serie TV di Halo non sembrano trovare molti riscontri nella realtà: ci sono diversi esempi di eroi — e cattivi — che si tolgono difficilmente la maschera in film e show televisivi, ma che hanno appassionato ugualmente tantissimi spettatori.

Comunque la pensiate sull'argomento, sarà meglio abituarvi ancora una volta a vedere spesso il volto di Master Chief nella serie TV: la produzione non sembra aver voglia di cambiare idea su questo punto.

Se state aspettando un nuovo videogioco di Halo, potrebbero esserci buone notizie in vista: pare infatti ci sia un nuovo capitolo in Unreal Engine 5 in sviluppo dal 2022.