La serie TV di Halo su Paramount+ è stata cancellata

Nonostante sia stata una delle serie TV di maggior successo a livello di spettatori nella storia di Paramount+, la storia di Halo è arrivata alla fine nel modo peggiore possibile: una cancellazione improvvisa dello show.

L'adattamento televisivo ha fatto spesso discutere fin dal suo esordio per via delle sue enormi differenze con la serie videoludica (potete recuperarla su Xbox Game Pass Ultimate, disponibile in sconto su Amazon) facendo storcere più volte il naso, anche se con la Stagione 2 sembrava essere arrivato un cambio di rotta positivo.

Evidentemente ciò non è bastato per far ricredere i fan storici, portando così a un calo di spettatori che, oggi, si è tradotto con la cancellazione della serie: la notizia arriva direttamente da Paramount+ con un comunicato ufficiale, come riportato da Variety.

«Paramount+ può confermare che "Halo" non andrà avanti con una terza stagione sul servizio. Siamo estremamente orgogliosi di questa serie ambiziosa e vorremmo ringraziare i nostri partner di Xbox, 343 Industries e Amblin Television, insieme allo sceneggiatore e produttore esecutivo David Wiener, i suoi altri produttori esecutivi, l'intero cast guidato da Pablo Schreiber come Master Chief e la fantastica crew per il loro lavoro superlativo. Auguriamo a tutti il meglio per il futuro».

343 Industries sottolinea di avere ancora intenzione di investire sul futuro di Halo fuori dai videogiochi «in modi diversi», anticipando che potrebbero esserci altri progetti in arrivo fuori da questa serie TV.

In ogni caso, sembra che i produttori non siano ancora pronti ad abbandonare le speranze: secondo quanto segnalato da Variety, si tenterà di cercare un nuovo servizio in streaming che sia disposto ad accogliere Halo per una terza stagione.

È chiaro che se non si dovesse trovare l'intesa con nessun altro partner, la storia di Master Chief dovrà considerarsi necessariamente conclusa.

La cancellazione da parte di Paramount+ conferma ancora una volta che la serie live-action non è mai riuscita a conquistare un pubblico affiatato, nonostante i buoni numeri della prima stagione.

C'è da dire che la serie TV ha preso spesso scelte che hanno alienato i fan, come la scelta di far togliere sempre l'elmo al protagonista e le scene d'amore, che perfino lo stesso attore di Master Chief considerava un errore.

Un epilogo insomma che, con il senno di poi, sembrava davvero inevitabile.

Di sicuro è un momento particolarmente difficile per il franchise più iconico di casa Xbox: anche Halo Infinite ha deciso di non proporre più stagioni, limitandone di fatto fortemente lo sviluppo per il futuro.