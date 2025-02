Pokémon tornerà su Netflix nel 2025

La seconda stagione di Pokémon Concierge debutterà su Netflix a settembre 2025, come annunciato da The Pokémon Company durante il livestream Pokémon Presents.

La serie animata in stop-motion, prodotta da Dwarf Studios, continuerà a seguire le avventure di Haru, la concierge del resort Pokémon.

Un breve teaser video ha anticipato l'arrivo di nuovi Pokémon al resort, tra cui Shinx, Corphish e Arcanine.

La prima stagione, composta da quattro brevi episodi, è stata accolta positivamente da critica e pubblico per il suo approccio rilassante e a tratti malinconico alle vacanze dei Pokémon.

La serie si è distinta per la sua animazione raffinata e l'atmosfera piacevole, con una particolare attenzione per il Pokémon Psyduck.

Oltre ai nuovi Pokémon, si vocifera che la seconda stagione potrebbe approfondire il passato di Haru, esplorando il motivo che l'ha portata a lavorare al resort.

Inoltre, alcuni fan ipotizzano l'introduzione di nuovi membri dello staff e una maggiore interazione tra Haru e i clienti umani del resort, arricchendo la narrazione.

Dwarf Studios ha confermato che la tecnica di animazione in stop-motion sarà ulteriormente perfezionata, con scenari più dettagliati e movimenti ancora più fluidi.

L'obiettivo è offrire un'esperienza visiva ancora più immersiva, mantenendo il tono rilassante e la cura dei dettagli che hanno reso speciale la prima stagione.

Per chi non avesse ancora visto la prima stagione, tutti e quattro gli episodi sono disponibili gratuitamente sul canale YouTube ufficiale Pokémon fino al 9 marzo.

