Serie TV di Halo, le scene di sesso sono "un errore" anche per Master Chief

La serie TV di Halo prodotta da Paramount si è presa molte libertà per quanto riguarda la rappresentazione di Master Chief e del suo mondo, tra queste il voler dare un lato decisamente umano a John-117. Decisamente più umano.

Oltre ad aver tolto l'elmo (questo qui, per la precisione) all'iconico personaggio, Master Chief ha indugiato in altre attività che nella saga di Xbox non abbiamo mai visto, né sarebbero state lontanamente nei piani.

Pablo Schreier, l'attore che interpreta Master Chief, ha già spiegato perché è così importante che lo Spartan sia spesso senza elmo durante la serie, e lo ha fatto in una recente intervista.

Ma perché Master Chief deve essere anche senza vestiti?

Ne ha parlato ancora una volta l'attore ai microfoni di Gamesradar, spiegando come anche lui lo abbia trovato poco utile nell'economia generale della serie.

Nella serie, infatti, Master Chief ha un rapporto molto intenso con il personaggio di Makee, che sfogia in un'appassionata scena di sesso.

Le reazioni alla scena sono state ovviamente di vario tipo, da chi l'ha apprezzata (in vari modi) a chi l'ha trovata invece fuori luogo per quello che è sempre stato il personaggio di Master Chief.

La sequenza non ha lasciato indifferente neanche Schreier che, anzi, ha lottato perché non fosse girata:

«La decisione di rendere il legame tra Makee e John un legame romantico è stato un grosso errore. All’epoca sentivo che era un errore enorme e mi sono opposto e ho lottato contro di esso. Ma sono quello che sono. Non scrivo le sceneggiature. Do solo la mia opinione. Non è stata ascoltata.»

Insomma, se anche voi siete contro il fatto che Master Chief scenda in battaglia anche sotto le coperte, il suo interprete è dalla vostra parte.

Chissà che la seconda stagione non possa tornare un po' nei ranghi, per così dire, visto che adatterà anche la tragica storia della caduta di Reach.