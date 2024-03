Mass Effect 5 non sarà sviluppato da gente qualsiasi

L'attesa per Mass Effect 5 è ancora lunga, ma in queste ore sono apparse in rete alcune gradite conferme.

Dopo il lancio trilogia rimasterizzata del Comandante Shepard (trovate Mass Effect Legendary Edition su Amazon) i fan puntano al ritorno ufficiale della saga sci-fi.

Advertisement

Come sappiamo, il nuovo episodio della serie non dovrebbe essere una nuova trilogia, preferendo concentrarsi su qualcosa di unico.

Ora, dopo che nei mesi scorsi il general manager Gary McKay ha voluto dare un interessante aggiornamento sullo sviluppo del quinto capitolo, è tempo di scoprire da chi sarà sviluppato.

Come riportato anche da GameSpot, BioWare ha nuovamente confermato che il team che sta sviluppando il prossimo gioco di Mass Effect è composto da veterani della serie di giochi di ruolo sci-fi.

Michael Gamble, produttore esecutivo di BioWare che sta guidando il team che sta realizzando il prossimo capitolo, ha dichiarato su X/Twitter che il produttore esecutivo del gioco, il direttore artistico, il direttore creativo e il direttore del gioco sono tutti veterani della trilogia originale di Mass Effect.

Gran parte di queste informazioni erano già note da diverse settimane, ma sono riemerse di recente sui social media.

Come annunciato in precedenza, Dusty Everman, che è stato una delle persone chiave responsabili per aver dato vita alla Normandy, è il principale progettista narrativo per il prossimo Mass Effect, mentre Parrish Levy, direttore cinematografico della trilogia originale, è direttore creativo.

Ad unirsi a Everman e Levy troviamo Brenon Holmes, veterano di 20 anni di BioWare e produttore. Il direttore artistico del prossimo Mass Effect è invece Derek Watts, direttore artistico del gioco originale.

Oltre al prossimo Mass Effect, BioWare sta sviluppando Dragon Age: Dreadwolf, che potrebbe essere rilasciato già quest'anno.

Nell'attesa, il gioco da tavolo cooperativo di Mass Effect vedrà i giocatori combattere contro Cerberus nei panni di Shepard, Tali, Garrus, Liara e Wrex.