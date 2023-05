Mass Effect 5 non inizierà una nuova trilogia: «L'abbiamo già fatta»

La trilogia di Mass Effect è ancora oggi particolarmente amata dai fan e non è un caso che, dopo lo sfortunato spin-off Andromeda, BioWare abbia deciso di proseguire la saga con un nuovo capitolo.

Anche il lancio della Legendary Edition (che trovate su Amazon) ha contribuito a far scoprire la storia del Comandante Shepard a tanti nuovi giocatori, che adesso vogliono scoprire che cosa li attende in Mass Effect 5, ambientato dopo gli eventi del terzo episodio.

Per il momento sappiamo solo che i lavori stanno procedendo con molta calma: BioWare sta infatti concentrando tutti i suoi sforzi su Dragon Age Dreadwolf, al punto da aver chiesto proprio al team di Mass Effect di dare una mano.

Quel che però sappiamo da oggi è che, contrariamente alle aspettative dai fan, pare che il team non abbia alcuna intenzione di realizzare una nuova trilogia: a svelarlo è stato Mac Walters, sceneggiatore che ha lavorato sia sulla trilogia che su Andromeda, prima di dare ufficialmente il suo addio alla compagnia.

In un'intervista rilasciata a Eurogamer.net (via TheGamer), Walters ha infatti confermato che durante il suo periodo a BioWare, l'azienda non ha mai voluto menzionare l'idea di fare una trilogia:

«Non credo che abbiamo mai più parlato [di fare una trilogia]. L'abbiamo già fatta, che altro potremmo fare?»

Nei piani iniziali della compagnia, il primo Mass Effect è sempre stato inteso come parte di una trilogia, mentre con il quinto capitolo non sembra esserci ancora nulla di definito e potrebbe essere anche solo un episodio stand-alone.

Seppur Walters non abbia voluto specificare come mai BioWare abbia deciso di cambiare idea, è possibile ipotizzare che il flop di Andromeda deve aver ricoperto un ruolo chiave: lo spin-off avrebbe dovuto far parte anch'esso di una grande saga e ricevere contenuti aggiuntivi, ma le vendite non soddisfacenti, unite al scarso consenso di pubblico, hanno costretto gli sviluppatori a rivedere i loro piani. Cambiando, forse, anche la loro mentalità per il futuro della saga.

Ricordiamo che l'ultimo aggiornamento ufficiale è arrivato in occasione dello scorso N7 Day, quando BioWare ci ha fatto ascoltare un messaggio audio con Liara protagonista. Era stata inoltre pubblicata una nuova concept art, che nascondeva al suo interno altri curiosi indizi.