Mass Effect, annunciato il gioco da tavolo ufficiale perfetto per ingannare l'attesa

Il fatto che Mass Effect non sia più nelle vite di noi videogiocatori da tantissimo tempo è sempre un dispiacere, ma fortunatamente c'è un gioco da tavolo con cui potrete vivere altre avventure nei panni del Comandante Shepard per un bel po' di tempo.

Come riporta Dicebreaker, infatti, il gioco da tavolo cooperativo di Mass Effect vedrà i giocatori combattere contro Cerberus nei panni di Shepard, Tali, Garrus, Liara e Wrex.

Mass Effect: Priority Hagalaz - The Board Game è un gioco cooperativo basato sulla trama per 1-4 giocatori progettato da Eric M. Lang e Calvin Wong Tze Loon. Il sistema di intelligenza artificiale basato sulle carte e le storie in evoluzione risponderanno alle azioni dei personaggi, con le scelte iniziali che influenzano anche le missioni successive, mentre la narrativa ramificata garantisce esperienze uniche ad ogni partita.

Per gli appassionati della lore di Mass Effect, ecco la trama che farà da sfondo al gioco da tavolo:

L'anno è il 2186. Nel remoto mondo Hagalaz, una nave da ricerca dell'organizzazione terroristica Cerberus si è schiantata proprio nel mezzo di una tempesta mortale. Con poco tempo prima che si scateni la tempesta, Shepard deve guidare la propria squadra attraverso l'incrociatore per scoprirne i sinistri segreti e tenerli lontani dalle mani del nemico. Tuttavia, la nave nasconde altri pericoli oltre al semplice equipaggio...

Potete prepararvi all'arrivo del gioco iscrivendovi al sito di Modiphius (a questo indirizzo) per essere informati delle novità sullo sviluppo e sull'uscita che ancora non è stata comunicata.

Così come non sappiamo quando la saga videoludica tornerà, visto che non c'è realmente nessuna strada per Mass Effect.

Se volete rimanere nel mondo di Mass Effect in altri modi sappiate che il mondo di Bioware si è espanso anche nel mondo dei fumetti, e trovate l'intera saga in un solo volume su Amazon.

E se volete altri giochi da tavolo o di ruolo ispirati ai videogiochi, ultimamente ne sono stati svelati molti: Tomb Raider, Call of Duty, Diablo e Apex Legends.