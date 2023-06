Mass Effect 5 sarà «spettacolare», ma ci vorrà ancora tempo

L'attesa per Mass Effect 5 potrebbe rivelarsi particolarmente longeva, ma BioWare si dice sicura che per i fan storici della saga varrà la pena di aspettare fino all'ultimo secondo.

Il lancio della trilogia rimasterizzata del Comandante Shepard (trovate Mass Effect Legendary Edition su Amazon) ha dimostrato che la saga sci-fi è ancora particolarmente amata dai giocatori e che varrà la pena di approfondire cosa succederà dopo il travolgente — e controverso — finale del terzo episodio.

Questa volta, il nuovo episodio della serie non dovrebbe essere una nuova trilogia: un ex BioWare aveva già commentato la vicenda evidenziando che non vi era alcun interesse dato che era «già stata fatta», preferendo concentrarsi su qualcosa di unico.

Con un breve comunicato pubblicato sul blog ufficiale di BioWare, all'interno del quale è stato confermato l'addio al suo Star Wars proprio per concentrarsi interamente su Dragon Age e Mass Effect, il general manager Gary McKay ha voluto dare un interessante aggiornamento sullo sviluppo del quinto capitolo (via GamesRadar+):

«Per Mass Effect, stiamo continuando la pre-produzione con un team principale di scrittori veterani che stanno portando la profonda storia del franchise in un nuovo modo spettacolare».

Il focus principale per Mass Effect 5 è dunque dedicato principalmente alla trama: del resto, la coerenza narrativa è sempre stato uno degli aspetti più apprezzati della trilogia del Comandante Shepard — oltre che uno dei motivi per cui il finale "originale" del terzo capitolo venne criticato ferocemente — e BioWare è più che consapevole di dover fare il massimo per soddisfare la community.

Per il momento, non possiamo ovviamente sapere cosa si intenda esattamente come "nuovo modo spettacolare" e in che modo il team intenda espandere la narrazione della saga: vi terremo prontamente aggiornati non appena ne sapremo di più.

Ma come mai stanno lavorando ancora principalmente solo i narratori per il prossimo capitolo? Era stato lo stesso team di sviluppo a rispondere a tale quesito: la maggior parte del team di Mass Effect sta dando una mano per la finalizzazione di Dragon Age Dreadwolf.