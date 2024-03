Dragon Age Dreadwolf potrebbe uscire quest'anno: EA sarebbe «fiduciosa»

Potremmo aver iniziato a intravedere la luce in fondo al tunnel per Dragon Age Dreadwolf: secondo le ultime indiscrezioni arrivate in queste ore, ci sarebbe ottimismo per l'imminente uscita del nuovo capitolo della saga.

Il nuovo capitolo degli autori di Mass Effect (trovate la Legendary Edition su Amazon) ancora non si è davvero mostrato con clip di gioco ufficiali, dato che BioWare non vuole svelarlo prima di essere davvero sicura della buona qualità del prodotto.

Secondo quanto riferito dal giornalista Jeff Grubb nel podcast Game Mess Decides (via VGC), adesso EA e BioWare si sentirebbero più sicuri rispetto al passato, quando si pensava che potesse uscire perfino a marzo 2025.

Adesso si ritiene infatti che il publisher si senta «fiducioso» sull'uscita di Dragon Age Dreadwolf entro la fine del 2024: Grubb non sa per certo quando sarà svelato in via ufficiale, ma ipotizza che il reveal potrebbe arrivare nel corso di questa estate.

Il giornalista ha comunque chiarito come sempre che questa previsione non è definitiva: c'è sempre l'ipotesi che l'uscita possa slittare al 2025, ma almeno per il momento team di sviluppo e publisher sono convinti che possa uscire entro la fine di quest'anno.

Come sempre vi invitiamo a prendere queste indiscrezioni con le dovute precauzioni, ma vale la pena di sottolineare che un senior cinematic animator di Electronic Arts aveva lasciato intendere a un'uscita durante il 2024.

Chiaramente continueremo a monitorare la situazione e vi terremo aggiornati non appena riceveremo ulteriori comunicazioni ufficiali al riguardo o eventuali conferme: per il momento, non possiamo fare altro che incrociare le dita e augurarci che il nuovo Dragon Age possa davvero vedere la luce.

E per quanto riguarda invece il nuovo capitolo di Mass Effect? L'uscita sembra purtroppo molto lontana: secondo quanto aveva riferito sempre Jeff Grubb nel corso di un precedente podcast, potrebbe essere necessario attendere addirittura il 2028/29.