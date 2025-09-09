L’attesa per Marvel’s Wolverine sembra finalmente vicina a una svolta. Secondo un nuovo report, i tester che hanno avuto modo di provare il gioco sarebbero rimasti impressionati, parlando di un titolo che non solo mantiene le promesse, ma che potrebbe rilanciare la fiducia dei fan dopo anni di silenzi e rinvii.

Il progetto, sviluppato da Insomniac Games in collaborazione con Sony, era stato annunciato al PlayStation Showcase del settembre 2021. Poi, però, a fine 2023 è arrivato l’hackeraggio che ha colpito il team: furto di dati personali dei dipendenti, leak dei progetti in corso e conseguenze emotive devastanti. Non solo un problema tecnico, ma una ferita che ha inevitabilmente rallentato i lavori, facendo slittare la finestra di lancio inizialmente prevista tra il 2024 e il 2025.

Ora però le cose sembrano cambiare. L’insider Tom Henderson, attraverso il podcast di Insider Gaming, ha lasciato intendere che il trailer del gioco sia già pronto e che la sua pubblicazione sia legata a un imminente State of Play previsto per la fine del mese.

In alternativa, se i tempi dovessero allungarsi, l’appuntamento più probabile resterebbe The Game Awards di dicembre: Geoff Keighley, si sa, ama avere tra le mani le rivelazioni più spettacolari.

Henderson ha spiegato che, nonostante il rallentamento dovuto all’attacco informatico, chi ha avuto modo di testare Marvel’s Wolverine ne è rimasto entusiasta: il gioco “sembra fantastico” e questo non è un dettaglio da poco. Per i fan, la speranza è che questa volta, insieme al nuovo trailer, arrivi anche una data di uscita concreta.

Sul fronte creativo non mancano i cambiamenti: il ruolo di Creative Director e Game Director, in origine affidato a Brian Horton e Cameron Christian (già al lavoro su Marvel’s Spider-Man: Miles Morales), è stato ereditato da Marcus Smith e Mike Daly, gli stessi dietro al successo di Ratchet & Clank: Rift Apart. Un avvicendamento che lascia intendere come il progetto abbia vissuto fasi turbolente, ma anche come Insomniac voglia mettere sul piatto i suoi talenti migliori.

Restano i misteri: non sappiamo ancora quali saranno le caratteristiche di gameplay, se non le inevitabili aspettative di un combat system brutale e fedele al personaggio. Intanto, Bryan Intihar, Creative Director di Spider-Man e Spider-Man 2, aveva già lasciato intendere la possibilità di un crossover con Wolverine, anche se probabilmente solo come cameo.

Quello che è certo è che il ritorno di Logan in grande stile è uno degli appuntamenti più attesi dai fan Marvel. E se davvero i playtester non stanno esagerando, potremmo essere davanti a una nuova pietra miliare dell’universo videoludico di Insomniac. Ma, come sempre, sarà il pubblico a dare l’ultima parola. E i fan, dopo quattro anni di attesa, non hanno più pazienza da sprecare.