Durante il Nintendo Direct di oggi, Nintendo e Universal Pictures hanno annunciato ufficialmente il nuovo film ispirato al celebre franchise di Super Mario.

Il progetto sarà intitolato Super Mario Galaxy - Il Film e uscirà nelle sale ad aprile 2026, confermando l’arrivo di un attesissimo sequel dopo il successo mondiale di The Super Mario Bros. - Il Film del 2023.

Il titolo scelto richiama direttamente il celebre videogioco per Wii uscito nel 2007, e lascia intendere che la nuova avventura di Mario e Luigi si svolgerà nello spazio, tra pianeti e galassie fluttuanti.

L’ambientazione potrebbe introdurre anche personaggi iconici come Rosalina e i Luma, espandendo così l’universo narrativo rispetto al primo film, che era più ancorato al Regno dei Funghi.

Al momento non è stato confermato se la trama seguirà fedelmente gli eventi di Super Mario Galaxy oppure se utilizzerà soltanto il contesto cosmico come spunto per una storia inedita.

La registrazione dei domini web legati al film, avvenuta nei giorni scorsi da parte di NBCUniversal, rafforza però l’idea che il titolo sia quello definitivo e che l’annuncio di oggi rappresenti un passo concreto verso l’inizio della campagna promozionale.

Con questo annuncio, Nintendo dimostra di voler ampliare l’universo cinematografico di Super Mario, portando sul grande schermo uno dei capitoli più amati della saga.

Dopo il clamoroso successo commerciale del primo film, che ha incassato oltre un miliardo di dollari al botteghino, le aspettative sono altissime e i fan non vedono l’ora di scoprire come sarà resa la spettacolare estetica spaziale che ha reso Super Mario Galaxy un cult per milioni di giocatori (e che presto tornerà su Switch e Switch 2).