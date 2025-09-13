Il mondo oscuro e misterioso di Hollow Knight: Silksong (qui trovate la nostra recensione) continua a sorprendere i fan con segreti ed Easter egg nascosti. L’ultima scoperta riguarda un inatteso omaggio a Clair Obscur: Expedition 33, uno dei giochi indipendenti più acclamati di quest’anno, sviluppato da Sandfall Interactive.

Secondo quanto riportato dai giocatori, per trovare il riferimento bisogna recarsi a ovest della Via Dei Vermi ed entrare nell’area accessibile soltanto dopo aver acquistato una Chiave Semplice al costo di 500 grani.

Una volta dentro, Hornet dovrà suonare la sua Aghironda, lo strumento musicale che in determinati luoghi rivela presenze spettrali o testi nascosti. Proprio qui, le note dell'Aghironda fanno apparire un messaggio enigmatico riguardante sonno e prigionia, contenente la frase: “for those who come after”.

Questa espressione non è casuale: si tratta infatti di una frase molto amata dai fan di Expedition 33 (anche in questo caso trovate qui la nostra recensione) e di un passaggio chiave nel racconto del gioco.

L’assonanza, unita al contesto musicale, fa pensare che si tratti di un omaggio deliberato di Team Cherry all’opera dei colleghi francesi, piuttosto che di una semplice coincidenza.

La scoperta è stata inizialmente condivisa su Reddit, dove non sono mancati i dubbi sull’autenticità. Successivamente, però, la sequenza è stata verificata anche da chi aveva già completato il gioco, confermandone la veridicità.

Non è la prima volta che Silksong nasconde riferimenti ad altri sviluppatori: nel corso delle settimane sono emersi anche un cameo legato a Eric Barone, creatore di Stardew Valley, e una modalità segreta non ancora del tutto chiarita dalla community. Dettagli che arricchiscono ulteriormente un titolo già denso di misteri e contenuti secondari.

Dal canto loro, anche i ragazzi di Sandfall Interactive sembrano aver accolto con piacere il riferimento: sui social hanno pubblicato un’illustrazione celebrativa che raffigura insieme Hornet e Maelle, protagonista di Clair Obscur: Expedition 33.

Un incrocio di omaggi che sottolinea lo spirito di collaborazione e rispetto reciproco tra gli studi indipendenti, capaci di sostenersi a vicenda anche attraverso piccoli ma significativi gesti.

Con Silksong appena uscito e già al centro di continue scoperte, è evidente che il lavoro di Team Cherry riserva ancora moltissime sorprese.