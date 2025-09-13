Avatar di Fab 0
alla domanda “il primo gioco di Mario in 3D è stato Super Mario 64” ho cliccato falso e dice che è sbagliato. Il primo gioco in 3D di Mario fu Super Mario RPG sullo SNES, uscito 3 mesi prima di Super Mario 64.
Non esattamente. Il 64 fu il primo capitolo della serie Super Mario a presentare una grafica 3D. L'RPG non era un Mario poligonale in senso stretto, ne dava solo l'illusione.
nella domanda non è specificato, è un 3D isometrico (che per altro a oggi adoro ancora, fin dai tempi di Atic Atac e Head Over Heels…) ma pur sempre 3D..
avete mai provato a fare zero nei quiz? ho risposto apposta sbagliando tutte le risposte, dopo l’ultima domanda invece di dare il risultato il browser si pianta flashando!
Beh, la domanda è chiara (incollo): quale gioco di Mario è completamente in 3D. L'RPG al massimo aveva le sezioni in città che se non erro avevano un accenno di tridimensionale, ma per il resto erano tutti sprite appiccicati, alla Final Fantasy per intenderci.
Davvero qualcuno farebbe zero risposte esatte a un Quiz così? 😀
