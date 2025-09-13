Mentre il mondo festeggia i 40 anni di Super Mario, abbiamo preparato un quiz speciale per mettere alla prova la vostra conoscenza dell’icona Nintendo più amata di sempre!

Sono passati quattro decenni dal debutto del primo gioco di Super Mario, ma l’idraulico con la salopette rossa e il cappello a M non è mai stato dimenticato dai fan di tutto il mondo.

A dimostrarlo ci sono le celebrazioni, i giochi, i remaster e le apparizioni continue della saga, che hanno segnato intere generazioni.

Per festeggiare degnamente, abbiamo deciso di rendere Mario protagonista del nostro nuovo quiz, con cui scopriremo quanto davvero conoscete la sua storia, i suoi amici e nemici, i mondi e i segreti che hanno reso celebri i suoi giochi.

Prodotto in caricamento

Potete cimentarvi con 15 domande a risposta multipla, ognuna pensata per mettere alla prova la vostra memoria videoludica: ricordate davvero tutti i poteri di Mario? I suoi alleati e nemici più iconici? Gli oggetti speciali e i mondi in cui ha viaggiato?

Gioca ora! 15 domande 20s per domanda Quanto ne sai su Super Mario? Metti alla prova le tue conoscenze! 94 partecipazioni

Come sempre, avete solo 20 secondi per rispondere a ciascuna domanda, quindi niente ricerche online: sarà il vostro cuore da fan a guidarvi!

Gli altri quiz di SpazioGames