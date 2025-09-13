È partita ufficialmente la Ratings Week di EA Sports FC 26, il nuovo capitolo della serie calcistica atteso da milioni di appassionati.

Electronic Arts ha appena rivelato le valutazioni dei Top 26 giocatori della Serie A, offrendo una panoramica ricca di sorprese, con un dominio netto della squadra “virtuale” Lombardia FC.

In cima alla classifica troviamo il fuoriclasse Lautaro Martínez con un overall (OVR)* di 88, seguito da un trio a 87 composto da Alessandro Bastoni, Kevin De Bruyne e Yann Sommer.

Lombardia FC è ormai presente in forze nella top ten, confermando la sua posizione di forza all’interno del gioco. Altri nomi di spicco includono Mike Maignan, Nicolò Barella, Paulo Dybala e Hakan Çalhanoğlu.

Di seguito la classifica numerata dei primi 10 Top giocatori della Serie A secondo EA SPORTS FC 26:

Lautaro Martínez – OVR 88 – ST – Lombardia FC Alessandro Bastoni – OVR 87 – CB – Lombardia FC Kevin De Bruyne – OVR 87 – CM – SSC Napoli Yann Sommer – OVR 87 – GK – Lombardia FC Mike Maignan – OVR 87 – GK – Milano FC Nicolò Barella – OVR 87 – CM – Lombardia FC Paulo Dybala – OVR 86 – CAM – AS Roma Hakan Çalhanoğlu – OVR 86 – CDM – Lombardia FC Gleison Bremer – OVR 85 – CB – Juventus Scott McTominay – OVR 85 – CM – SSC Napoli

L’annuncio ha sollevato già molte discussioni: molti utenti sono sorpresi dalla forte presenza di Lombardia FC nella top, mentre altri reputano che certi giocatori siano sottovalutati o sovrastimati rispetto alla loro stagione reale.

L’attenzione ora è rivolta al Ratings Database ufficiale attivo da venerdì 12 settembre alle 21:00 italiane, tramite il quale i fan potranno esprimere opinioni e segnalare valutazioni che giudicano sbagliate o corrette.

La pubblicazione completa delle valutazioni promette di essere uno degli eventi più attesi dai giocatori di calcio virtuale quest’anno: non solo per chi punta a costruire squadre perfette in Ultimate Team o modalità simili, ma anche per chi ama semplicemente seguire le evoluzioni del gioco reale riflesso nel gioco digitale.