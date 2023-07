Marvel's Spider-Man 2, Venom si svela e si "racconta" per la prima volta

Marvel's Spider-Man 2 vedrà il debutto di Venom nel cast degli antagonisti di Peter Parker e Miles Morales, e ora possiamovederlo nuovamente e scoprirlo meglio.

Il tremendo simbionte, che in versione LEGO su Amazon è leggermente meno spaventoso, sarà presente nel nuovo capitolo della saga di Insomniac, e sono ancora molti i segreti su di lui.

Non sappiamo infatti chi sarà effettivamente Venom, chi prenderà di mira il simbionte per avere un corpo in cui incarnarsi. L'identità del villain sarà infatti una sorpresa, stando a quanto dichiarato finora.

Anche se c'è chi crede di averlo scoperto, con l'aiuto di una dichiarazione sibillina della stessa Insomniac.

In questo empasse arriva Entertainment Weekly, che svela in esclusiva una nuova immagine di Venom e un racconto molto interessante su di lui da parte del team di sviluppo.

Il casting di Venom per Marvel's Spider-Man 2 si è rivelato più inquietante del personaggio stesso per Bryan Intihar, direttore creativo senior di Insomniac Games. Era «una delle cose che stavo evitando il più a lungo possibile, perché ero così spaventato da chi avremmo potuto fare la voce», ha dichiarato ai microfoni di EW.

Il simbionte avrà infatti la voce di Tony Todd, attore noto per The Crow, The Rock, The Man From Earth, eper aver interpretato l'icona horror Candyman.

«Tutto ciò di cui abbiamo parlato riguardo Venom, quel senso di forza, quel senso di paura, quel senso di sopraffazione, così diverso da Peter, Tony lo abbraccia completamente nella performance», ha dichiarato Intihar nel commentare la scelta di casting.

Riguardo al modo in cui Venom influenzerà la storia di Marvel's Spider-Man 2 è Jon Paquette, senior narrative director di Insomniac, a raccontare l'umore della trama:

«La storia parlerà di cosa succede quando quell'oscurità prende il sopravvento. Non è solo Peter ad essere influenzato dal simbionte. Sono le persone care e la famiglia intorno all'ospite che devono vedere cosa sta succedendo alla persona che amano. C'è un sacco di dramma che possiamo ottenere da questo.»

Una storia potenzialmente molto più oscura del previsto, che però non vedrà il ritorno di almeno un villain amato.

Nel frattempo, con un mood decisamente diverso, nell'attesa sono apparsi anche i treni di Marvel's Spider-Man 2.