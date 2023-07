Intanto, in USA sono arrivati i treni di Marvel's Spider-Man 2

Uno dei giochi di primo piano della seconda metà dell'anno sarà sicuramente, anche solo per il richiamo del suo nome, Marvel's Spider-Man 2. Il titolo firmato da Insomniac Games, esclusiva PS5, è quello su cui punta forte Sony per l'affollato periodo autunnale e natalizio – dopo un anno in cui gli studi first party della compagnia giapponese hanno più che altro lavorato nel silenzio.

Ma, quando si tratta di Spidey, il clamore è sempre dietro l'angolo. Ecco che così, in vista del Comic-Con di San Diego, i treni metropolitani della città stanno esibendo una esclusiva livrea a tema Marvel's Spider-Man 2: le carrozze sono completamente rosse, il logo del gioco giganteggia sulle porte e vediamo Peter e Miles affiancati, in azione, in testa al convoglio.

Potete vedere un video che mostra il treno direttamente su Twitter a questo link, mentre ci sono diverse foto scattate dal sito specializzato Parks and Cons disponibili a questo link, sul sito ufficiale del Comic-Con.

«Sorpresa!» leggiamo nel sito, «C'è ancora una carrozza che sta ciondolando giusto in tempo per la convention, dedicata all'imminente videogioco Marvel's Spider-Man 2».

In precedenza, ricorderete che Sony non si era risparmiata anche per il lancio dell'originale, nel 2018: a Milano era stata creata un'installazione in cui Spidey salvava un autobus mentre stava per cadere in acqua. E chissà che non possa replicare con qualcosa di simile, in vista del lancio del prossimo 20 ottobre. Dopotutto, tra PS5 giganti e la statua di Aloy, ultimamente PlayStation Italia si è fatta notare molto per l'aver portato nel mondo reale l'universo dei giochi PlayStation.

Marvel's Spider-Man 2 arriverà solo su PS5 dal 20 ottobre. Il titolo, che includerà sia Peter Parker che Miles Morales, è stato svelato da vicino qualche tempo fa in un lungo video gameplay, e ha mostrato anche la sua Collector's Edition. Se interessati, potete prenotare il gioco su Amazon.

Per tutti gli altri giochi in arrivo dai PlayStation Studios, consultate la nostra guida.