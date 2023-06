C'è un villain che quasi certamente non tornerà in Marvel’s Spider-Man 2

Marvel's Spider-Man 2 metterà in scena un gran numero di eroi e villain, sebbene ce n'è uno in particolare che potrebbe non tornare nel sequel.

Dopo il primo capitolo (lo trovate su Amazon), il nuovo gioco promette di essere infatti ancora più ricco del precedente.

Advertisement

Tra i nuovi cattivi che andremo ad affrontare non mancherà infatti il letale Venom, la cui identità è ancora avvolta dal mistero.

Ora, dopo che sul simbionte che vedremo nel gioco sono già state spese diverse parole (e teorie), pare che un altro villain "classico" non tornerà.

Come riportato anche da GameRant, infatti, l'Avvoltoio potrebbe questa volta non sfidare Spidey nell'atteso sequel, dopo anni di battaglie.

Kraven il Cacciatore si è apparentemente impossessato della tecnologia di volo dell'Avvoltoio, riproposta in droni da caccia.

Se in precedenza Adrian Toomes era in possesso dei mezzi volanti necessari per sfidare l'Uomo Ragno, non è chiaro perché Kraven possa aver preso questa tecnologia (magari sottraendogliela).

Nei fumetti, Kraven è quasi sempre in grado di affrontare i suoi avversari senza alcun potenziamento o attrezzatura tecnologicamente avanzata, quindi deve esserci una scusa ragionevole per l'utilizzo di questi droni.

Il datapad di Kraven conferma che l'Avvoltoio è ancora incarcerato nel Raft e, a meno che Insomniac non voglia ripetere la storia e presentare un'altra sequenza di evasione dalla prigione di massima sicurezza con gli stessi cattivi che tornano liberi, Adrian Toomes non sarà nel sequel (dopotutto, il villain ha già avuto ben due boss fight nella serie).

Staremo a vedere se la cosa verrà confermata solo una volta che avremo il gioco tra le mani, il prossimo 20 ottobre.

Lo studio Insomniac ha in ogni caso già annunciato di essere particolarmente orgogliosa del lavoro realizzato, svelando l'intenzione di voler rendere Marvel's Spider-Man 2 «il loro miglior gioco di sempre».

Ma non solo: avete letto anche che il rating ufficiale del gioco ha spiegato se avremo o no un gioco più violento del primo capitolo?