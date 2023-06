Marvel's Spider-Man 2, la vera identità di Venom sarà una sorpresa

Marvel's Spider-Man 2 è tornato a mostrarsi alla Summer Game Fest 2023, con poche novità sostanziali ma con la conferma che Venom non sarà Eddie Brock.

Il tremendo simbionte sarà infatti tra gli antagonisti di Peter Parker e Miles Morales nel prossimo capitolo videoludico.

E, stando alle prime dichiarazioni di Insomniac di qualche tempo fa, sarà anche più spietato del solito all'interno del titolo.

Per un po' anche Peter Parker indosserà il simbionte con la sua iconica tuta nera, che è stata studiata anche osservando la dipendenza delle persone.

Ma non sarà Eddie Brock, storico "ospite" di Venom, e al momento l'identità del simbionte è una sorpresa.

Lo ha confermato lo sviluppatore ieri durante la Summer Game Fest 2023 e ora, come riporta IGN US, parte la caccia alla scoperta di chi potrebbe essere l'ospite di Venom in Marvel's Spider-Man 2.

Chi ha completato l'originale Marvel's Spider-Man potrebbe avere già un idea di chi vestirà i panni del simbionte (o forse il contrario?), ma potrebbe non essere così semplice.

Il fatto che Harry Osborn possa essere Venom sembra essere una scelta troppo semplice secondo i fan, che sperano di poter avere una risoluzione più interessante.

Visto il finale del primo Marvel's Spider-Man, appunto, non avrebbe senso per Insomniac mantenere il segreto.

Questo significa che sarà una sorpresa in ogni caso, e magari lo stesso Kraven potrebbe essere tentato dall'indossare il simbionte per la sua caccia.

Potrebbe rappresentare un adattamento di L'Ultima Caccia di Kraven, una delle storie più iconiche dell'Uomo Ragno che, con la passione dimostrata da Insomniac Games, potrebbe avere una ulteriore svolta.

Si tratta comunque di una conferma di qualcosa che ci era stato già accennato rispetto a Venom in passato.

Non ci resta che aspettare, quindi, ora che abbiamo anche una data di uscita ufficiale.