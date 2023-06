Marvel's Spider-Man 2 sarà più violento del primo? Arriva la risposta

In occasione della Summer Game Fest è stata finalmente resa nota la data d'uscita ufficiale di Marvel's Spider-Man 2.

La seconda avventura di Peter Parker e Miles Morales, ambientati dopo gli eventi narrati nel primo capitolo e nello spin-off (lo trovate su Amazon), promette davvero bene.

Marvel's Spider-Man 2 sarà ufficialmente disponibile su PS5 dal prossimo mese di ottobre, una data da segnare sul calendario.

Ora, dopo che di recente sono state rese note tutte le informazioni relative alle Collector’s Edition e Digital Deluxe Edition del gioco, è il turno della valutazione ufficiale dell'ESRB.

Come riportato anche da Wccftech, Marvel's Spider-Man 2, il secondo capitolo della serie di Insomniac Games, ha ricevuto una valutazione decisamente poco sorprendente da parte dell'ente di classificazione.

La classificazione "T for Teen" del gioco è in linea con le aspettative di tutti i fan, poiché è la stessa del suo predecessore.

Si parla infatti della presenza di armi da fuoco, tematiche legate alla droga e qualche parolacce, nulla che non si sia visto in tutti gli altri giochi dedicati al supereroe.

Marvel's Spider-Man 2 mescolerà toni cupi a momenti più leggeri, sebbene non avremo un gioco particolarmente violento o sanguinoso.

Per avere un altro piccolo — anzi, brevissimo — assaggio inedito di ciò che vi aspetta nella prossima avventura, dovrete andare a vedere il nuovo film animato di Spider-Man.

In ogni caso, le ultime dichiarazioni ufficiali hanno confermato che vedremo un Venom molto diverso da quello che si potrebbe immaginare nei fumetti: non sarà Eddie Brock e, sembrerebbe, nemmeno Harry Osborne, ma qualcosa di mai visto prima.

Ma non solo: è già partita la caccia alla scoperta di chi potrebbe essere l'ospite di Venom in Marvel's Spider-Man 2, visto che a quanto pare non si tratterà di Eddie Brock, storico ospite del simbionte in gran parte dei fumetti dedicati al personaggio, e non solo.