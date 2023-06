Marvel's Spider-Man 2, annunciata la data d'uscita ufficiale

Annuncio bomba a sorpresa per i fan PlayStation, direttamente dalla Summer Game Fest 2023: dopo diverse settimane di speculazioni, abbiamo finalmente la data d'uscita ufficiale di Marvel's Spider-Man 2!

Direttamente dal palco di Geoff Keighley, Insomniac ha deciso infatti di mostrare al pubblico nuovi interessanti concept art della seconda avventura di Peter Parker e Miles Morales, che ci mostrano più da vicino le pericolosissime minacce rappresentate da Kraven e Venom.

Advertisement

Dopo aver inoltre chiarito che Venom sarà un personaggio completamente unico e che «non è Eddie Brock» e dopo aver mostrato nuovamente alcune clip gameplay del titolo, è finalmente arrivato l'annuncio che tutti i fan attendevano.

Ebbene, Marvel's Spider-Man 2 sarà ufficialmente disponibile su PS5 dal 20 ottobre 2023!

Una data che dunque i fan dell'amatissimo supereroe di casa Marvel potranno finalmente appuntare sul loro calendario: confermata dunque l'uscita entro la fine dell'anno.

Pare, insomma, scongiurato una volta per tutte il rischio rinvio: adesso non resta che attendere pazientemente l'uscita ufficiale di questa nuova grande avventura in esclusiva PlayStation.

Se volete recuperare tutti gli altri annunci della Summer Game Fest 2023, vi invitiamo a seguire il nostro recap in costante aggiornamento al seguente indirizzo.

E se volete supportare il nostro lavoro, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo o commissioni aggiuntive.