Il nuovo film di Spider-Man nasconde un gameplay inedito di Marvel's Spider-Man 2

Spider-Man Across the Spider-Verse è già disponibile nelle sale cinematografiche di tutto il mondo: il film d'animazione, sequel del fortunato "Spider-Man: Un Nuovo Universo", ha intrigato anche i film dei videogiochi, dato che ha nascosto un curioso segreto da Marvel's Spider-Man 2.

La nuova avventura videoludica proseguirà la storia di Peter Parker e Miles Morales (trovate il suo spin-off dedicato su Amazon), ma nel frattempo c'è stato spazio anche per un cameo dello Spider-Man videoludico all'interno del nuovo film d'animazione, che farà parte del RagnoVerso insieme a tante altre varianti.

Ma non si tratta dell'unica citazione per i fan PS5: l'account Twitter PlayStation Studios Fans ha infatti segnalato che nel film è possibile vedere una breve sequenza gameplay proveniente proprio da Marvel's Spider-Man 2.

Sfortunatamente la clip dura pochi secondi e la qualità video non permette di ammirare al meglio il catturato, anche se è possibile vedere Spider-Man utilizzare una delle sue abilità contro un cattivo: se siete curiosi di vederlo in azione potete visualizzarlo al seguente indirizzo.

Sul forum ResetEra, il Community Director di Insomniac ha inoltre confermato che si tratta di un catturato inedito, ancora non mostrato con trailer ufficiali e inserito come piccolo easter egg all'interno del film.

Un evento sicuramente insolito, dato che — come sottolineato da molti fan — gli autori del film avrebbero potuto semplicemente utilizzare un catturato dal primo Marvel's Spider-Man su PS4 per inserire una citazione all'universo videoludico.

Sony e Insomniac hanno invece preferito sfruttare il nuovo atteso film d'animazione per dare ai fan un altro piccolissimo assaggio di cosa li attende. E per alcuni fan potrebbe diventare perfino un motivo in più per poter andare al cinema.

Nelle scorse giornate alcuni appassionati avevano suggerito la possibilità che anche Marvel's Spider-Man 2 potesse introdurre il multiverso: dopo questo cameo nel nuovo film d'animazione, l'ipotesi non sembrerebbe essere più così remota.

Secondo l'interprete di Peter Parker, in ogni caso, non abbiamo ancora «visto niente» di ciò che ci aspetta: Insomniac ha dato ragione alle sue parole, confermando che la mappa sarà addirittura raddoppiata rispetto al primo gioco.