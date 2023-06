Marvel’s Spider-Man 2, dettagli e prezzo della Collector’s Edition e Digital Deluxe Edition

Ieri sera, in occasione della Summer Game Fest 2023 e dopo diverse settimane di speculazioni, è stata finalmente resa nota la data d'uscita ufficiale di Marvel's Spider-Man 2!

Dal palco di Geoff Keighley, Insomniac ha deciso di mostrare al pubblico nuovi interessanti concept art della seconda avventura di Peter Parker e Miles Morales, ambientati dopo gli eventi narrati nel primo capitolo e nello spin-off (lo trovate su Amazon).

Marvel's Spider-Man 2 sarà ufficialmente disponibile su PS5 dal prossimo mese di ottobre, una data che dunque i fan dell'amatissimo supereroe di casa Marvel potranno finalmente segnare sul calendario.

Ora, via PS Blog, sono state rese note tutte le informazioni relative alle Collector’s Edition e Digital Deluxe Edition del gioco.

I fan che effettueranno il pre-ordine di qualsiasi versione di Marvel’s Spider-Man 2 riceveranno un costume aracno-cavaliere per Peter con 3 varianti di colore aggiuntive, un costume Shadow Spider per Miles con 3 varianti di colore aggiuntive, un gadget Ragnatela traente e 3 punti abilità.

La Digital Deluxe Edition sarà disponibile al prezzo di €89,99 e comprende il gioco, tutti gli incentivi per il pre-ordine, oltre a 10 costumi esclusivi (5 per Peter, 5 per Miles), ulteriori cornici e adesivi per la modalità foto e altri 2 punti abilità.

La Collector’s Edition costerà invece €249,99 include anche un codice per la Digital Deluxe Edition, oltre a una custodia SteelBook e una statuetta di circa 48 cm che raffigura i nostri Spider-Man alle prese con Venom. I giocatori possono ordinare la Collector’s Edition su PlayStation Direct dalle 10 ora locale del 16 giugno 2023.

Sfortunatamente, non è stata svelata alcuna nuova clip gameplay: per avere un piccolo — anzi, brevissimo — assaggio inedito di ciò che vi aspetta nella prossima avventura, dovrete andare a vedere il nuovo film animato di Spider-Man.

In ogni caso, le ultime dichiarazioni ufficiali hanno confermato che vedremo un Venom molto diverso da quello che si potrebbe immaginare nei fumetti: non sarà Eddie Brock e, sembrerebbe, nemmeno Harry Osborne, ma qualcosa di mai visto prima.

Se invece volete recuperare tutti gli altri annunci della Summer Game Fest 2023, vi invitiamo a seguire il nostro recap in costante aggiornamento al seguente indirizzo.