Marvel's Spider-Man 2 «non dura 200 ore»: Insomniac svela i dettagli

Marvel's Spider-Man 2 si propone di migliorare tutto ciò che di buono è stato fatto con il primo capitolo dedicato al supereroe più amato della casa delle idee, offrendo così un'avventura più grande e con tante novità da scoprire.

Molte di queste sono già state raccontate nel dettaglio nell'ultimo trailer ufficiale, che ci ha confermato come le dimensioni della mappa possono essere ormai considerate praticamente raddoppiate.

Eppure, nonostante le ambizioni dell'ultima esclusiva PS5 (trovate il bundle in edizione limitata su Amazon) Insomniac è anche molto chiara nel sottolineare che ciò non si rifletterà necessariamente nella longevità. Del resto, lo sappiamo bene, non è detto che un gioco sia più bello solo perché più lungo.

In un'intervista rilasciata a GamesIndustry.biz (via ComicBook), il creative director Bryan Intihar ha ammesso che non è stata organizzato alcun conteggio per la longevità, ma che semplicemente lasciano che l'avventura si prenda tutto il tempo che serve:

«Noi non diciamo mai: "Oh, durerà così a lungo". Quello che proviamo a fare è impostare una visione. Qual è il nostro obiettivo? Quali sono le colonne che lo supportano? Poi iniziamo a lavorarci e il tutto funziona in modo organico. Detto ciò, sapevamo che sarebbe stata un'esperienza più grande di Miles Morales. Ma dovevamo anche fare ciò che era giusto per la storia che volevamo raccontare. Direi che è paragonabile a Marvel's Spider-Man 1. Non è che abbiamo raddoppiato le dimensioni del gioco. Vogliamo fare ciò che è giusto per la nostra visione, per il tempo e per l'attenzione di cui avete bisogno per creare quell'esperienza, e anche prenderci cura del nostro team. Non è un gioco che dura 200 ore. Avrei molti meno capelli se durasse 200 ore».

Insomma, se Marvel's Spider-Man 2 è davvero «paragonabile» al primo capitolo di Peter Parker in termini di longevità, potrebbe essere plausibile aspettarsi una durata di circa 20 ore, ovviamente variabili in base ai contenuti e anche alle missioni secondarie che verranno affrontate.

Ovviamente, questa si tratta soltanto di una stima indicativa fatta analizzando la longevità del primo Marvel's Spider-Man, ma è chiaro che avremo a che fare con un'avventura che intende rispettare la sua storia e, soprattutto, il vostro tempo.

Ma se siete curiosi di scoprirne di più, pochi giorni fa abbiamo avuto la possibilità di provarlo per voi per ben 2 ore: vi sveliamo le nostre impressioni nell'anteprima dedicata.

Nonostante ci sia già tanta carne al fuoco, gli sviluppatori hanno già chiarito che non c'è ancora spazio per Gwen Stacy, ma per il futuro mai dire mai.