Marvel's Spider-Man 2, Insomniac parla del personaggio di Gwen Stacy

Dopo i recenti film animati di Spider-Man, il personaggio di Gwen Stacy nel suo alter ego in cui veste i panni dell'eroina nota come Spider-Gwen è diventato molto più popolare anche nel grande pubblico, e per questo c'è chi vorrebbe vederla in Marvel's Spider-Man 2.

Il personaggio è apparso in questa incarnazione moderna per la prima volta nel primo lungometraggio animato di Sony (che potete trovare su Amazon in Blu-Ray), e dopo Into the Spideverse la popolarità è aumentata notevolmente.

Visto che in Marvel's Spider-Man 2 ci saranno molti personaggi dal mondo di Peter Parker e soci, tra cui un villain che i giocatori credono di aver scoperto nell'ultimo trailer, alcuni hanno iniziato a pensare che Insomniac possa aver preso ulteriormente spunto dalle altre storie.

Nel trailer mostrato durante l'ultimo State of Play non c'è Gwen Stacy, ma ci saranno sorprese nella versione finale del gioco?

Il narrative director Jon Paquette ne ha parlato in una recente intervista (tramite Dualshockers).

E, purtroppo, sebbene in Marvel's Spider-Man 2 ci saranno sia Peter Parker che Miles Morales, i due saranno gli unici eroi presenti all'interno del titolo. Quindi no, né Gwen Stacy né Spider-Gwen saranno presenti, ma per un motivo preciso:

«Riceviamo sempre idee, ma dobbiamo rimanere concentrati sulla storia che stiamo cercando di raccontare, e lei non è parte della storia che stiamo cercando di raccontare, sfortunatamente per quei fan di Gwen Stacy là fuori. Ma chi lo sa?»

Spider-Gwen non sarà parte di Marvel's Spider-Man 2 quindi, ma quel "chi lo sa?" lascia adito al pensiero che Insomniac possa magari inserire un contenuto aggiuntivo con protagonista l'eroina, o magari inserirla in un eventuale nuovo gioco.

D'altronde anche i precedenti DLC dei giochi della serie hanno introdotto personaggi inediti, e non è impensabile che possa accadere di nuovo.

Intanto prepariamoci all'arrivo di Marvel's Spider-Man 2 e dei suoi personaggi, che di recente abbiamo provato giocandolo per ben due ore.