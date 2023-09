Marvel's Spider-Man 2 svela tutte le sue novità nel nuovo trailer ufficiale

Nonostante Sony avesse promesso uno State of Play dedicato alle produzioni di terze parti, c'è stato spazio per un'apparizione a sorpresa: Insomniac ci ha infatti mostrato più nel dettaglio Marvel's Spider-Man 2 con un nuovo trailer ufficiale, in vista del suo debutto ufficiale.

L'ultima avventura di Peter Parker e Miles Morales sarà disponibile in esclusiva su PS5 (trovate il bundle limited dedicato su Amazon) ed è indubbiamente una delle esclusive su cui Sony punta maggiormente per tutto il 2023.

Per questo motivo, la casa di PlayStation ha deciso di mostrarci durante lo State of Play un nuovo trailer speciale di Marvel's Spider-Man 2, in cui vengono approfondite nel dettaglio tutte le novità che potremo aspettarci nel sequel: ve lo allegheremo qui di seguito.

Come potete vedere nel filmato, Insomniac ci ha mostrato una New York ancora più grande rispetto a come l'avevamo lasciata nei precedenti episodi: potremo aspettarci dunque una sorta di parco divertimenti per gli amatissimi supereroi di casa Marvel.

Grazie al PlayStation Blog ufficiale, abbiamo anche la possibilità di scoprire più nel dettaglio tutte le novità di Marvel's Spider-Man 2: come accennavamo in precedenza, New York è stata praticamente raddoppiata, grazie all'introduzione del Queens e di Brooklyn, con relative missioni di storia, secondarie e nuove attività urbane per tenervi impegnati.

Potrete inoltre passare quasi istantaneamente dai panni di Peter Parker a quelli di Miles Morales e viceversa, con avventure secondarie esclusive in base al protagonista selezionato.

Viene anche confermata una folle selezione di cattivi: Kraven il Cacciatore e Venom saranno ovviamente le minacce principali, ma non saranno gli unici villain contro cui i due Spider-Man dovranno scontrarsi, unendo le forze per avere la meglio.

Ma le novità principali del gameplay riguardano soprattutto le nuove abilità da utilizzare: Miles Morales punterà fortemente su mosse folgoranti e ad alto tasso di elettricità, mentre Peter Parker userà spider-braccia spietate e i nuovi poteri ottenuti grazie al simbionte.

Insomniac ha anche confermato che avremo a disposizione ben 65 costumi tra cui scegliere, ispirati da film e fumetti dell'Uomo Ragno, ma in Marvel's Spider-Man 2 potrete addirittura personalizzarli per ottenere più di 200 stili di abbigliamento diversi.

E se tutto ciò non fosse sufficiente, con la Digital Deluxe Edition potrete sbloccare 10 costumi esclusivi, oltre a elementi aggiuntivi per la modalità foto e 2 punti abilità.

Insomma, tanta carne al fuoco per una delle esclusive più promettenti in casa PlayStation, ma prestissimo saremo in grado di dirvi di più: vi diamo infatti appuntamento alle 17.00 di oggi per scoprire le nostre prime impressioni dal provato e il meglio dal dietro le quinte di Insomniac Games!

Ovviamente, Marvel's Spider-Man 2 è stato solo uno dei tanti giochi svelati durante lo State of Play: se vi foste persi l'evento, trovate tutti gli annunci e i trailer nel nostro recap dedicato.