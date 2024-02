Marvel's Spider-Man 2, il nuovo update ha una data di uscita

È tempo di tornare ad indossare gli attillati panni dell'amichevole Uomo Ragno di quartiere, perché Insomniac Games ha annunciato l'arrivo di tante novità per Marvel's Spider-Man 2.

Così sia che non siate ancora entrati nel sequel dell'avventura di Spider-Man (che potete acquistare su Amazon), o che abbiate spulciato ogni angolo della New York proposta dal titolo PlayStation 5, avrete almeno un'altra occasione per farlo.

Purtroppo dobbiamo darvi una brutta notizia perché, al momento, Insomniac non ha condiviso un grande quantitativo di informazioni. Anzi, non ha condiviso proprio nulla se non il fatto che l'update arriverà.

Dal 7 marzo 2024 sarà disponibile un nuovo update per Marvel's Spider-Man 2 che, come dichiara Insomniac sui proprio canali pubblici, aggiungerà "funzionalità molto richieste" come il New Game+, nuovi costumi e altro ancora.

Ci toccherà aspettare altri annunci per capire esattamente l'entità di questo aggiornamento, così come i dettagli del New Game+ e quanti costumi saranno aggiunti.

Così come le modalità con cui potranno essere sbloccati o, nel peggiore dei casi, acquistati.

L'update era previsto per la fine del 2023, per altro, ma Insomniac Games aveva già avvertito i giocatori che avrebbero dovuto aspettare ancora un po' per i contenuti inediti di Marvel's Spider-Man 2.

Se non altro è apprezzabile il fatto che il New Game+ sia gratuito, in questo caso. Dovrebbe essere uno standard nei videogiochi, ma questo evidentemente non lo sa Yakuza: Like a Dragon Infinite Wealth, che ha messo questa modalità di gioco a pagamento.

Nel frattempo Marvel's Spider-Man 2 ha fatto parlare di sé in molti modi differenti, in questo periodo.

Alcuni giocatori hanno infatti realizzato un porting per PC amatoriale, dopo aver recuperato i dati del gioco dal sontuoso leak di qualche tempo fa. Dal quale, poi, gli sviluppatori hanno cominciato a provare paura anche per i propri dati personali.