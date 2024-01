Colpo di scena per Like a Dragon Infinite Wealth: il New Game+ è a pagamento

La saga di Yakuza, che ora è diventata ufficialmente Like a Dragon, si è espansa molto e SEGA vuole evidentemente monetizzare ancora di più visto che in Like a Dragon: Infinite Wealth a quanto pare il New Game+ sarà esclusivo per chi possiede l'edizione deluxe del gioco.

Una feature che è solitamente inserita in ogni versione del gioco, o al massimo viene aggiunta successivamente come accaduto nel caso di Alan Wake 2 che ha raccontato successivamente una nuova bozza del manoscritto dello scrittore maledetto.

Ma non è così per Like a Dragon: Infinite Wealth che, come riporta PC Gamer, ha bloccato il New Game+ dietro l'acquisto dell'edizione Deluxe.

Come potete vedere anche sul sito ufficiale del gioco, dove SEGA ha mostrato le differenze tra le varie edizioni del gioco:

Vale la pena notare che l'edizione deluxe costa €15 in più dell'edizione base del gioco, che già di suo non è affatto economica visto il recente aumento dei prezzi generalizzati del mondo dei videogiochi.

Nel momento in cui il New Game+ è spesso anche un modo per scoprire i finali completi di un videogioco oppure sue nuove funzionalità, è davvero inspiegabile il motivo per cui SEGA abbia preso una decisione del genere. O meglio è mortificante, perché la motivazione è solamente economica.

Non come il fatto che Like a Dragon: Infinite Wealth non sia su Game Pass o piattaforme similari, perché è assolutamente accettabile che uno sviluppatore voglia monetizzare il più possibile sulle vendite del proprio prodotto.

La speranza è che SEGA possa rivedere la propria decisione, anche se è difficile, perché la saga ha raggiunto una nuova popolarità e una mossa del genere è già controproducente di suo.

