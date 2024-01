Marvel's Spider-Man 2 arriva su PC con un porting amatoriale

Marvel's Spider-Man 2 è una delle esclusive più importanti di PlayStation 5, se non la più importante probabilmente, e in futuro Insomniac Games sarà anche tentata di portarlo su PC. Nell'attesa, un gruppo di modder hanno creato un porting non ufficiale del titolo.

Su PlayStation 5 il titolo ha fatto sfaceli, come era facilmente prevedibile, ed è diventato rapidamente uno dei videogiochi più venduti non appena è sbarcato sulla nuova generazione di console di Sony.

E ora anche i giocatori PC potranno sperimentare Marvel's Spider-Man 2 sulla propria piattaforma (tramite DSOG Gaming).

Il team che ha lavorato dietro al porting di Marvel's Spider-Man 2 per PC ha rilasciato la prima versione del software, per un peso totale di 256GB e che contiene il gioco completo uscito su PS5.

Per quanto strano possa sembrare, quella che è stata pubblicata è effettivamente la versione completa di Spider-Man 2 su PC. Contiene la maggior parte delle texture e degli shader del gioco, e potrebbero esserci alcuni problemi grafici e/o visivi, pertanto non si tratta ovviamente di un porting al 100% affidabile.

A quanto pare il lavoro è stato possibile grazie alla build di sviluppo per PC di Marvel's Spider-Man 2 trapelata qualche tempo fa a seguito del gigantesco leak che ha subito Insomniac Games.

I modder e hacker hanno quindi preso quella build, esportato le risorse del gioco dalla versione PS5, aggiunto qualche altra modifica e poi ricompilata e pubblicata.

Continuano quindi i guai per Insomniac Games che ora si ritrova anche una versione completa della sua ultima esclusiva PlayStation 5 girare sui PC di tutto il mondo (non vi daremo nessun link per scaricarlo). Per altro pochi giorni fa sono emerse anche delle nuove clip di Wolverine, oltre a quelle che già erano state diffuse illecitamente.

